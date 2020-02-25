【新冠肺炎】富衛推自願醫保及延期年金「減保費」優惠
金融經濟 14:19 2020/02/25
保險業監管局日前推出臨時便利措施，包括暫時容許險企遙距銷售延期年金和自願醫保產品，富衛香港宣布，由即日至3月31日，客戶可透過電話投保富衛的自願醫保計劃及合資格延期年金計劃，並提供5個月免保費等優惠：
相關文章：保監局：3月底前容許遙距銷售延期年金及自願醫保產品
一、由即日至3月31日，保費減免高達五個月
- 豁免於疫症期間成功投保指定自願醫保計劃首個保單年度的5個月保費，另外，於優惠期間投保合資格延期年金計劃，也獲得即時保費折扣。
二、由即日起將合資格延期年金計劃的投保年齡由最高61歲提升至76歲
- 即日起將「年月逸延期年金計劃」的投保年齡由最高61歲提升至76歲（下次生日年齡），讓已屆退休年齡仍繳納薪俸稅、利得稅或物業稅的人士，仍能扣除稅務。
投保年金產品的平均年齡由60歲降至40歲
富衛香港行政總裁柳志堅指，富衛自去年推出可扣稅的合資格延期年金及自願醫保計劃後，逾八成富衛年金計劃首年年化保費收入均來自合資格延期年金保單，自願醫保計劃更為醫療保險首年年化保費收入帶來約四成增長。
此外，過去投保年金產品一般為即將退休的人士，惟內部數字顯示投保年金產品的平均年齡由60歲降至40歲 ，佔投保比率接近四成，而投保自願醫保的富衛客戶過半數為40歲以上人士，反映中年人士對健康保障的需求上升。
相關文章：【新冠肺炎】新冠肺炎令旅行受阻 旅遊保險到底包唔包？（不斷更新）
相關文章：【武漢肺炎】武漢肺炎保險理賠一覽 額外住院現金保障最高每周5000元（不斷更新）
相關文章：【武漢肺炎】保險無單開 港險企稱百人團隊僅簽一張新單
責任編輯：趙偉津