【新冠肺炎】富衛推自願醫保及延期年金「減保費」優惠

▲ 富衛香港宣布，由即日至2020年3月31 日，客戶可透過電話投保富衛的一系列自願醫保計劃及合資格延期年金計劃。（資料圖片）

保險業監管局日前推出臨時便利措施，包括暫時容許險企遙距銷售延期年金和自願醫保產品，富衛香港宣布，由即日至3月31日，客戶可透過電話投保富衛的自願醫保計劃及合資格延期年金計劃，並提供5個月免保費等優惠：

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一、由即日至3月31日，保費減免高達五個月

豁免於疫症期間成功投保指定自願醫保計劃首個保單年度的5個月保費，另外，於優惠期間投保合資格延期年金計劃，也獲得即時保費折扣。

二、由即日起將合資格延期年金計劃的投保年齡由最高61歲提升至76歲

即日起將「年月逸延期年金計劃」的投保年齡由最高61歲提升至76歲（下次生日年齡），讓已屆退休年齡仍繳納薪俸稅、利得稅或物業稅的人士，仍能扣除稅務。

投保年金產品的平均年齡由60歲降至40歲

富衛香港行政總裁柳志堅指，富衛自去年推出可扣稅的合資格延期年金及自願醫保計劃後，逾八成富衛年金計劃首年年化保費收入均來自合資格延期年金保單，自願醫保計劃更為醫療保險首年年化保費收入帶來約四成增長。

此外，過去投保年金產品一般為即將退休的人士，惟內部數字顯示投保年金產品的平均年齡由60歲降至40歲 ，佔投保比率接近四成，而投保自願醫保的富衛客戶過半數為40歲以上人士，反映中年人士對健康保障的需求上升。

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責任編輯：趙偉津