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研發進展神速 美國新冠肺炎疫苖料4月臨床測試

環球社會熱點 14:09 2020/02/25

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生物科技公司Moderna與美國政府相關部門合力研發的新冠肺炎疫苖，料4月開始臨床測試

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫苗的研究進展神速，美國生物科技公司Moderna（美：MRNA）已將研發的新疫苗樣本，送交美國政府相關部門，預計最快可在今年4月底進行臨床測試。消息刺激Moderna股價場外急升18%。

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Moderna表示，疫苗樣本已於周一送到美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID），料能在4月底在20至25名健康的志願人士身上做測試，試驗安全劑量及能否有效產生新冠肺炎抗體，料7月至8月有初步結果。

有關疫苖由Moderna及NIAID合作設計，由1月取得病毒基因排序，至4月的真人測試，如無意外只花了約3個月，研發速度之快相當驚人。

2003年爆發的沙士（SARS）疫情，同樣屬冠狀病毒，但疫苖開發進度慢得多，NIAID前後用了20個月才開始真人測試。

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研發速度加快主因Moderna使用了新的研究方法，以基因技術製造疫苖，較傳統方法快。

不過，疫苖的效用仍需進一步測試。此外，NIAID指，由於Moderna所用的基因技術從未用於人類疫苖，故即使測試結果理想，仍須進一步研究及等待審批，料明年才可大規模使用。

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生物科技公司Moderna與美國政府相關部門合力研發的新冠肺炎疫苖，料4月開始臨床測試。

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