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【香港經濟】港府經濟顧問：社會事件單季經濟損失150億元

金融經濟 13:51 2020/02/25

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政府經濟顧問發表經濟札記，料社會事件單季令經濟損失150億，並形容有關估算保守。

政府經濟顧問辦公室發表經濟札記，評估近期社會事件可能導致的經濟損失，估計單在2019年第三季，事件對零售、餐飲、酒店以及訪港旅客的其他消費開支可能造成的經濟損失合計約為150億元（以2018年價格計算），約相當於2018年第三季本地生產總值的2%。

札記指出，由於香港屬細小外向型經濟體，經濟表現容易受外圍因素左右，要為本地社會事件對經濟所產生的影響作量化分析並不容易。因此，報告主要估算社會事件對旅遊及消費相關行業的影響，因為急跌情況明顯與同期間外圍形勢的發展不成比例，相信大部分影響來自事件干擾，以比較行業第二、第三季業務表現，粗略估計經濟損失。

在估算的經濟損失當中，零售業損失金額最多，直接及間接經濟損失達73.8億元，但酒店業跌幅最多，政府經濟顧問估算，酒店業消費額在第三季相對第二季的額外損失達18個百分點，損失估算約17.8億元。

餐飲業、訪港旅客的其他消費開支估算損失就分別有30.1億元和26.2億元。

港府經濟顧問續指，「由於涉及暴力衝擊行為的本地社會事件亦削弱整體經濟及投資氣氛，相信本地居民在零售、餐飲及酒店服務業以外的消費開支，以及企業投資 開支亦受到影響」，上述的粗略推算可能是相對較為保守。

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