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渣打降本港今年GDP預測至縮2.4% 料經濟將呈U形走勢

金融經濟 13:55 2020/02/25

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渣打財富管理指，疫情將進一步打擊本港本已疲弱的經濟，將今年香港經濟預測由收縮1.5%下調至收縮2.4%。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，渣打財富管理指，疫情將進一步打擊本港本已疲弱的經濟，將今年香港經濟預測由收縮1.5%下調至收縮2.4%，同時預料失業率會急劇上升，由早前預測的3.4%飆升至5%，相信政府將續利用財政儲備，推出更多刺激經濟措施，以財赤換取經濟支持。

渣打財富管理發表報告指，早前有醫護罷工、市民瘋搶購罩、廁紙及米等日用品的行為，遠超越疫情本身的情況，反映市民信心受巨大衝擊，加上於疫情爆發前，本地經濟已陷入衰退，因此難以抵禦或緩衝疫情帶來的挑戰。

渣打續稱，雖然疫情於內地散播速度現放緩跡象，並預計在3月受控，但本港首季GDP仍將急劇下跌，而經濟復蘇速度將較2003年沙士時更慢，即使內地供應逐步恢復正常，但由於香港以服務業為主導，現時潛在本地需求疲弱，因此預料經濟不會出現V形反彈，將呈U形走勢。

另外，近期港元拆息回軟，渣打相信意味著市場缺乏恐慌，以及貸款需求非常疲弱，導致港元與美元的息差收窄，或會對港滙造成壓力。

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責任編輯：趙偉津

經濟 拆息 失業 壓力 GDP 失業率 香港 沙士 新冠肺炎 武漢肺炎
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