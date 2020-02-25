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【新冠肺炎】繼FB、Sony　傳EA將退出遊戲開發者大會

科技 14:00 2020/02/25

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早前Facebook及Sony已宣布因疫情退出GDC，而今（25日）再傳出，遊戲商藝電（EA）將退出GDC。

受新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情影響，世界行動通訊大會（MWC 2020）、PAX East遊戲展以及遊戲開發者大會（GDC 2020）都相繼遭各大企業及品牌退展。早前Facebook及Sony已宣布因疫情退出GDC，而今（25日）再傳出，遊戲商藝電（EA）將退出GDC。

據外國科技網站TechRaptor報道，EA廣告產品開發專員Alex Sherer，在Linkedin動態上分享消息，指收到EA的電子郵件，通知他EA已取消了參與GDC活動，並建議所有EA員工不要前往三藩市，即GDC活動場地。Alex亦向大眾表示歉意，指他將取消所有與GDC相關的會議、晚餐及聚會等。 

EA廣告產品開發專員Alex Sherer，在Linkedin動態上分享消息，指收到EA的電子郵件，通知他EA已取消了參與GDC活動。（Alex Sherer Linkedin截圖）

雖然目前EA並未正式向大眾宣布相關事件，但TechRaptor預計，Alex所透露的均是事實。而事實上，在疫情影響下，Sony、Facebook、日本遊戲開發商卡普空、Square Enix及小島工作室均已宣布退出今年GDC活動，而中國內地亦有10間廠商選擇缺席。考慮到疫情在全球不斷蔓延，相信在未來數周，會有更多廠商宣布退展。

>>>【新冠肺炎】疫情引恐慌　FB、Sony退出遊戲開發者大會

>>>【新冠肺炎】停辦不退款展商或血本無歸　MWC 3月底公布補償措施

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責任編輯：曾曉汶

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