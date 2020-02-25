【新股IPO】大唐集團傳集資約2億美元

▲ 大唐集團計劃集資約2億美元（15.6億港元），獨家保薦人為工銀國際。

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情拖累市況，新股市場轉趨淡靜，但仍有公司推進IPO進程。綜合性物業開發商大唐集團於去年11月底遞交上市申請，市場消息指，公司計劃集資2億美元（約15.6億港元）。

截至去年9月底，公司約有69個來自附屬公司及合營企業及聯營公司開發的物業項目，當中海西經濟區、北部灣經濟區及周邊城市項目為最多。

公司主要的收入來自銷售物業，佔公司總收入逾9成。截至2019年6月底止，公司純利按年增3.6倍至3.99億元（人民幣，下同）；收入則按年升77.6%至25.3億元。公司指出，收入上升主要因已交付的總建築面積增加。公司的已交付總建築面積按年增31.5%至21.7萬平方米。

毛利率方面，公司由2018年上半年的15.9%上升至2019年同期37.5%，公司指，主要因去年上半年交付的唐雅苑及漳州大唐印象所致。

公司將集得款項用於，物業開發項目、償還部分銀行借款及作一般營運資金。大唐集團獨家保薦人為工銀國際。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：

BTS防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂計劃上市 市值或達390億

曠視科技上市申請失效 曠視：正補充資料 上市正常推進

責任編輯：謝卓榮