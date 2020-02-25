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【南韓疫情】南韓嚴查新天地教會 21.5萬教徒須檢測

環球社會熱點 13:47 2020/02/25

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南韓的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情嚴峻，截至周二（25日）上午暫有近900人確診新冠肺炎，其中大量確診病例與大邱市的新天地教會有關。南韓中央災難安全對策本部表示，新天地教會將向政府提供教徒名單，讓政府安排該教會最少21.5萬人進行病毒檢測，並會公開檢測結果。

韓聯社報道，南韓中央災難安全對策本部表示，政府與新天地教會經磋商後達成共識，新天地教會將提供全體教徒名單及聯絡方式，除了配合政府衛生部門的檢測工作外，更會鼓勵准信徒接受檢測。

該部門指，新天地教會將提供教徒姓名、身份證號碼、聯絡方式及住址等資料。新天地教會將率先提供高危人士的名單，包括今年1月至2月到訪大邱分會的信徒，及曾到訪其他地區的大邱分會信徒。政府將率先為高危人士進行病毒檢測，並致電查詢其餘信徒會否出現症狀。

該部門更表示，如新天地教會不積極配合政府的防疫工作，將會採取法律手段。該部門預料新天地教會最少有21.5萬名信徒，上述數字不包括准信徒。新天地教會則表示，已要求各分會出現症狀或曾到訪大邱的准信徒接受檢測。

政府最快料可於周二下午起，陸續可於當日下午起收到名單，並將名單轉交全國各地衛生站及地方政府，向所屬地區的信徒展開檢測。

南韓政府與新天地教會達成共識，將安排該教會最少21.5萬人進行病毒檢測，並會公開檢測結果。（法新社圖片）

責任編輯：鄭錦玲

傳染病 疫情 宗教衝突 南韓 冠狀病毒 武漢 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎
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