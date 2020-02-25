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教育科技掀熱潮　GRWTH支援網上學習

商業 13:14 2020/02/25

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GRWTH創辦人兼行政總裁陳駿霖（Adam）於2015年推出綫上綜合教育平台，藉此推動本港教育科技發展。（陳智良攝）

本港受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，不少學校採用綫上教學的形式，實現「停課不停學」。教育科技（EduTech）因而掀起熱潮，本地初創公司GRWTH最近推出網上學習平台，為綫上教育服務提供支援。

GRWTH共同創辦人及行政總裁陳駿霖（Adam）於2015年成立GRWTH教育綜合平台，專為學生在網上建構個人檔案及成長資訊。最近為滿足「停課不停學」需求，在平台建立問題資料庫，讓中小學生在家學習，更獲450間學校報名參與。

不僅綫上課程，GRWTH更於本學年下學期免費開放家教App，內設家課日誌、電子通告、即時信息等功能，為家長、學校、學生提供不同介面及功能，學校可透過應用程式與學生家長保持聯繫，有關免費計劃將於今年7月截止申請。

GRWTH推出的家教App為學生設置個人成就，活動記錄及夢想歷程檔等不同功能，多方位關注學生個人發展。（GRWTH官方網站）

【停課不停學】培養學生自律　線上學習平台成新趨勢

平台已有15萬註冊用戶

Adam從事教育科技行業已有十多年，他留意到坊間很多教育科技產品著重學校角度，卻忽略學生老師的需求，爲改變現狀，他創立GRWTH平台，從學校、家長及社區三方面出發，多方位關注學生個人發展。

現時遙距授課、綫上學習的需求大增，疫情成爲教育界轉型的契機，不少學校都借助科技進行綫上教學。Adam表示，目前應用程式已提供300間學校使用，約有15萬個註冊用戶。疫情爆發期間，App使用率更出現暴增，1月份應用程式的平均開啟次數，已由100萬次躍升至200萬次。

現時公司團隊約有40名員工，在廣州亦設有團隊，負責開發工作。他形容，公司並沒有「大台」，任何員工都可以參與決策。最近不少企業都推行在家工作，公司更轉而實行（Objectives and Key Results，OKR）管理模式，即在提升公司業績的大前提下，每位員工都有要實行的目標。他表示，現時員工擁有更大自由度，工作效率亦因而提升。

Adam希望，未來可以擴大市場參與者，在業界建立完善生態圈，令更多企業及服務供應商參與教育科技行業。

他認爲，各行各業都需要轉型，教育界更應摒棄傳統，接受科技帶來的好處。他提到，全港約有80多萬名學生，學校、老師及家長都是潛在客戶群，具有龐大商機。疫情過後，很多學校都嘗試轉變傳統教育模式，會更願意運用科技，他表示，教育行業的市場龐大，更看好未來的教育科技發展。

【小學停課安排】小學推遙距課室應對停課　冀減復課後壓力

建構業內生態圈   推動教育科技發展

Adam慨嘆，雖然本地很早開發教育科技，卻礙於科技發展、生態模式等因素局限，導致產品服務未能普及使用，更落後於其他鄰近國家。他希望可以擴大市場參與者，在業界建立完善生態圈，令更多企業及服務供應商參與其中。

近年，GRWTH推出流動支付系統GRWTH Pay，與多間學校和教育服務供應商合作，更夥Mastercard、Visa等大型支付平台，為學校提供電子收費系統服務，家長可在綫上繳交各類學校費用，學校亦可透過電子收費及對賬系統作綫上管理，大幅節省行政時間。

Adam希望，未來與更多不同服務供應商，本地初創等對象合作 。GRWTH曾參與數碼港培育計劃，最近計劃與教育科技相關初創合作，冀共同推動本港教育科技發展。

記者：李寶如

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