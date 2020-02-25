港股已先行調整 騰訊科技股跑出現築底訊號（第二版）

憂慮新冠肺炎疫情全球擴散，環球股市震盪，隔夜美股急挫逾千點。盡管港股今日偏軟，幸而未見大波動，主要由於港股昨日已先行跌近500點，大市亦已跌近短期的支持位。

事實上，疫情環球擴散的陰霾，於昨日亞洲市場時段已浮面，亞股早於歐美股市下挫。今日區內市場初步喘定，昨日重挫逾3%的南韓股市今早亦反彈逾1%。另外，美股期貨亦顯著回穩，道期亞洲市大部份時間回升約200點。

港股3連跌 紓緩部分沽壓

外圍喘穩，利好港股企穩。港股日前已3連跌，由上周四至本周一，恒指已累跌約800點，已反映部分疫情的負面消息，紓緩部分下跌壓力。

市場關注港股能否初步築底。恒指近期的低位為2月3日創的26145點，當時為農曆新年後，中港肺炎疫情擴散情況令市場最恐慌的時刻，港股跌至26100水平築底，其後逐步回升。目前海外疫情擴散升溫，拖累環球股市下滑，惟上次港股於疫情最悲觀情緒時，仍於26100水平企穩，料這水平初步見支持。

在走勢上，恒指於去年8月於24889點見底反彈以來，先後4次尋底，惟恒指都能守於支持綫之上。現時支持綫處26300點水平，暫時恒指仍未失守這水平，短綫不宜過份看淡。

市場情緒轉定 資金先流入科技股

另外，今日焦點科技股率先跑出，股王騰訊今日升近3%，股價再衝越400元關，成穩住大市的主要動力。其他重磅科網股亦造好美團 （03690） 、小米 （01810） 亦升近2%；阿里巴巴 （09988） 升約0.7%，亦跑贏大市。

在近日的港股走勢中，但凡大市情緒轉穩，初見築底時，科技股都率先跑出，由於資金都願意流入新增長的科技板塊，這可視為大市築底反彈領先指標。

盡管大市初步喘定，惟預期海外疫情的短綫仍未受控，短綫港股仍波動，而且要回升的話，仍需利好消息支持，包括疫情降溫或內地穩經濟的政策。

責任編輯：錢家鋒