邊款手機最適合播YouTube片？47個型號獲官方認證

▲ YouTube Device Report揭露已獲得YouTube認證的47款手機清單，包括三星（Samsung）、SONY、華為、LG等大品牌手機。

不少人喜歡在手機上觀看YouTube影片，但你又是否知道，自己的手機又是否適合播放YouTube影片呢？日前YouTube發表Device Report，揭露已獲得YouTube認證的47款手機清單，包括三星（Samsung）、SONY、華為、LG等大品牌手機。

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據YouTube Device Report官網顯示，要獲得由YouTube官方認證推薦為「最佳觀影」的手機，需符合六大條件，包括：支援高動態HDR影片播放、具備4K解碼、可播放360度影片、支援每秒60格以上的屏幕更新頻率、DRM數位版權管理保護能力，以及支援新一代影音編碼格式（符合VP9 Profile 2 視訊編碼格式）。

而是次成功獲得YouTube認證的手機，共有47款，以2017年至2019年期間上市的智能手機為主，旗艦機款佔大多數，其次為中高階機款。獲YouTube認證手機如下：

三星：S10e、S10、S10+、Note 9、S9+、S9、Note 8、S8+、S8

SONY：XZ3、XZ2 Premium、XZ2、XZ2 Compact

Google：Pixel 4 XL、Pixel 4、Pixel 3a XL、Pixel 3a、Pixel 3 XL、Pixel 3、Pixel 2 XL、Pixel 2

華為：P30、P30 Pro、Honor View20、Mate 20 X、Mate 20、Mate 20 Pro、P20 Pro、P20、Mate 10 Pro

LG：G8X ThinQ、V50 ThinQ、G8 ThinQ、V40 ThinQ、G7 ThinQ、V35 ThinQ、V30

小米：8、Mix 2S

Nokia：8 Sirocco

HTC：U12+

OnePlus：7T、7 Pro、7、6T、6

華碩：ROG Phone 2代

值得注意的是，在獲YouTube認證手機名單中，未有見到任何一款蘋果的iPhone手機。外媒推斷是因蘋果的Safari瀏覽器未符合由Google主導開發的VP9 Profile 2高效率視訊編碼格式，所以不獲認證。

官網亦顯示，若手機廠商旗下機款有意加入認證計劃，亦可主動在網上填寫表格，提交給YouTube。

責任編輯：曾曉汶