【南韓疫情】堅持不對中國封關 專家：現在封已太遲

▲ 南韓新冠肺炎確診增至近900宗，現在對中國封關也太遲

南韓新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情惡化，確診個案數目繼續急升，香港亦已宣布對南韓封關。南韓疫情惡化，社會不斷有聲音要求全面對中國封關，惟南韓政府最新再次拒絕。專家指，現在才封關恐已太遲，新冠病毒似乎已適應南韓環境。

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南韓目前只對來自重災區湖北的人實施出入境限制，衛生部副部長Kim Kang-lip周一表明，不會禁止所有人從中國入境。

韓聯社亦引述青瓦台指，不會全面對中國封關，質疑措施效用，強調不應用情緒化方法。

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專門研究傳染病的南韓巴斯德研究所（Institut Pasteur Korea）前行政總裁賈巴拉（Hakim Djaballah）表示，現時才封關恐已有點太遲（it may be a little bit too late），病毒在南韓適應得很好。

但賈巴拉仍然相信，政府應該對中國封關，或對香港及新加坡等較多人感染地區封關，盡量減少新病毒傳入。

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賈巴拉曾在2015年中東呼吸綜合症（MERS）疫情爆發期間領導研究所，他稱相信新型冠狀病毒已變異，適應新宿主，變得更具傳染性，情況就如當年MERS，如今疫情亦較預期嚴重。他表示，病毒在不同國家的不同人群間傳播，會持續變異。

他稱南韓政府一直以來的處理方法顯然失敗，大邱的疫情持續擴大，病毒或進一步向南下傳向釜山，或北上攻入首爾。

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