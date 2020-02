【南韓疫情】堅持不對中國封關 專家：現在封已太遲

▲ 南韓新冠肺炎確診增至近900宗,現在對中國封關也太遲

南韓新型冠狀病毒肺炎(又稱武漢肺炎)疫情惡化,確診個案數目繼續急升,香港亦已宣布對南韓封關。南韓疫情惡化,社會不斷有聲音要求全面對中國封關,惟南韓政府最新再次拒絕。專家指,現在才封關恐已太遲,新冠病毒似乎已適應南韓環境。

南韓目前只對來自重災區湖北的人實施出入境限制,衛生部副部長Kim Kang-lip周一表明,不會禁止所有人從中國入境。

韓聯社亦引述青瓦台指,不會全面對中國封關,質疑措施效用,強調不應用情緒化方法。

專門研究傳染病的南韓巴斯德研究所(Institut Pasteur Korea)前行政總裁賈巴拉(Hakim Djaballah)表示,現時才封關恐已有點太遲(it may be a little bit too late),病毒在南韓適應得很好。

但賈巴拉仍然相信,政府應該對中國封關,或對香港及新加坡等較多人感染地區封關,盡量減少新病毒傳入。

賈巴拉曾在2015年中東呼吸綜合症(MERS)疫情爆發期間領導研究所,他稱相信新型冠狀病毒已變異,適應新宿主,變得更具傳染性,情況就如當年MERS,如今疫情亦較預期嚴重。他表示,病毒在不同國家的不同人群間傳播,會持續變異。

他稱南韓政府一直以來的處理方法顯然失敗,大邱的疫情持續擴大,病毒或進一步向南下傳向釜山,或北上攻入首爾。

