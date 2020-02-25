減息預期成跌市救命草 環球央行恐技窮（訂戶專享）

新冠肺炎疫情全球擴散，引發投資者對全球經濟衰退憂慮升温。環球股市經歷周一全綫急瀉後，昨日普遍喘穩，主要是投資界再次找到了一根救命草---環球央行減息救市憧憬。

疫情擴散令全球經濟急放緩風險增加，投資者最直接的反應是各國央行將拯救經濟重任包攬上身，再以鬆寬貨幣政策救市。這種央行救市現象，不單自2008年金融海嘯、歐債危機以來不斷上演，近日疫情肆虐下，中國人民銀行以至泰國、菲律賓、印尼、俄羅斯、墨西哥、土耳土及阿根廷等多個新興經濟國，均已於過去2、3星期先後減息。

市料儲局最少減息兩次 歐日同減

現時疫情向日本、南韓及意大利等主要經濟體擴散，引發經濟衰退憂慮及股市大跌，同一市場憧憬又隨即投射到環球主要經濟國央行身上。美國聯儲局去年12月底釋出今年按兵不動訊號後，利率期貨市場當時預期今年底前減息一次機會不足五成，惟過去數日減息預期突急升温，市場現預期年底前有逾七成機會最少減2次；即使是早已處零利率的歐洲央行，以及呈負利率的日本央行，市場仍預期有約一半機會再減息。

利率偏低亦不是歐、日央行的獨有現象，在過去逾10年量寬救市主調下，全球主要央行的基準利率都處於不尋常的低水平。美國聯儲局雖早於2015年底開始先後9次加息，至去年才因應因中美貿易戰令經濟放緩風險增而減息3次。即使如此，聯儲局基準聯邦基金利率現處1.75厘，仍遠低於過去30年平均水平約2.9厘。

全球央行息偏低 難應對未來衰退

聯儲局主席鮑威爾為首的多名高層，去年以來已多次表示，低利率令儲局未來以貨幣政策應對經濟逆轉的空間相對減少。若儲局再因股市短綫波動，被市場牽著鼻子繼續減息，無疑是透支未來應對經濟衰退的能力。

撰文：杜擎師