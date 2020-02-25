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【盈喜盈警】一文看清企業表現預告　星凱控股料中期虧損進一步擴大13%（不斷更新）

金融經濟 21:35 2020/02/25

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港股進入業績期，多間公司繼續公布盈喜盈警。

港股進入業績期，多間公司繼續公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

中國奧園 （03883） 發盈喜，公司料去年全年核心淨利潤按年增逾50%，主要因去年交付予買家的總建築面積增加所致。

相關公告： 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

金地商置 （00535） 公布，去年全年淨溢利按年增幅最少65%，主要因去年物業銷售交付面積大幅增加，及合資企業、聯營公司的利潤貢獻增加。

相關公告： 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警：

星凱控股 （01166） 預計，截至2019年底止，公司中期業績虧損進一步擴大，純利較2018年虧損進一步擴大13%。

相關公告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

金利來 （00533） 預計去年全年溢利按年下跌15%至20%，主要因服裝經營環境具挑戰，存貨減值撥備金額較2018年上升、投資物業公平價值收益較2018下跌。

相關公告： 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

新龍國際 （00529） 發盈警，料去年綜合稅後盈利按年大跌約 60%，主要因為2018財年錄投資物業公平值變動收益淨利 2.2億元，而去年投資物業 公平值變動收益減少；按公平值計入損益脹之權益工具之公平值虧損大約 3100萬元，2018年的收益則為704萬元。 

相關公告： 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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香港股票 新龍國際（00529） 盈喜 盈警
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