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【新股IPO】BTS防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂計劃上市 市值或達390億

金融經濟 12:24 2020/02/25

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韓國知名男團BTS防彈少年團所屬經紀公司Big Hit娛樂計劃上市，估值有望高達390億港元。（資料圖片）

外電引述消息指，韓國知名男團BTS防彈少年團所屬經紀公司Big Hit娛樂計劃上市，或成韓國娛樂業多年來最大的首次公開募股，估值有望高達6萬億韓元（約390億港元）。

報道續指，Big Hit娛樂已選定摩根大通、3間本地證券行包括農協投資證券（韓：005940）、大宇未來資產（韓：006800）及韓國投資證券等公司處理上市事宜。券商表示拒絕置評，而摩根大通則未立即回應置評請求。

去年上半年的收益達2.6億元 為韓國「三大巨頭」總和的2倍

Big Hit娛樂在2005年由韓國知名音樂製作人兼作曲家Hitman Bang（房時爀）創辦，從事音樂製作、專輯發行、演藝人員管理、宣傳、培養等活動，現時主要藝人有防彈少年團、李賢、TXT等。

據Big Hit提交予監管機構的文件顯示，截至2018年底創辦人持股約43.06%，其次為韓國娛樂公司CJ E&M旗下遊戲開發公司網石遊戲（Netmarble），持股25.22%。根據韓國媒體報道，Big Hit娛樂去年上半年的收益達391億韓圜（約2.6億港元），為韓國「三大巨頭」SM、JYP、YG總和的2倍。

值得注意的是，2018年Big Hit娛樂旗下藝人僅有BTS防彈少年團及李賢，經營溢利達641億韓圜（約4.1億港元），按年增近1倍，超越「三大巨頭」，當中為主要貢獻防彈少年團。

旗下男團防彈少年團 打入《福布斯》2019年「最賺錢音樂人榜」第15名

防彈少年團於2010年開始培訓與策劃，2013年6月13日正式出道，於2018年10月18日，在雙方合約期尚有1年以上的前提下，續約7年。據美國財經網站《福布斯》公布2019年「最賺錢音樂人榜」的名單，防彈少年團排行第15名，為唯一上榜的亞洲歌手代表，賺5700萬美元（約4.5億港元）。

防彈少年團因其音樂和唱跳實力於全球走紅，擁有「世界彈」的稱號，於2018年9月24日更受邀前往聯合國大會演講，隊長RM作為代表，防彈少年團近期亦成為義大利運動休閒品牌FILA全球形象代言人，代言活動於2020年展開。

單單計其於2月21日發布的迷你六輯《Map of the Soul： Persona》主打歌〈Boy With Luv〉，獲得英國唱片業協會銀認證，成首個得此認證的韓國男團；而正規四輯《Map of the Soul： 7》實時進榜美國iTunes Top Albums第一位，以及二十首歌曲全部入榜Top Songs排行榜，達成「All Kill」成就，專輯發行2小時後銷售量突破200萬。

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責任編輯：趙偉津

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