【新股IPO】BTS防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂計劃上市 市值或達390億

▲ 韓國知名男團BTS防彈少年團所屬經紀公司Big Hit娛樂計劃上市,估值有望高達390億港元。(資料圖片)

外電引述消息指,韓國知名男團BTS防彈少年團所屬經紀公司Big Hit娛樂計劃上市,或成韓國娛樂業多年來最大的首次公開募股,估值有望高達6萬億韓元(約390億港元)。

報道續指,Big Hit娛樂已選定摩根大通、3間本地證券行包括農協投資證券(韓:005940)、大宇未來資產(韓:006800)及韓國投資證券等公司處理上市事宜。券商表示拒絕置評,而摩根大通則未立即回應置評請求。

去年上半年的收益達2.6億元 為韓國「三大巨頭」總和的2倍

Big Hit娛樂在2005年由韓國知名音樂製作人兼作曲家Hitman Bang(房時爀)創辦,從事音樂製作、專輯發行、演藝人員管理、宣傳、培養等活動,現時主要藝人有防彈少年團、李賢、TXT等。

據Big Hit提交予監管機構的文件顯示,截至2018年底創辦人持股約43.06%,其次為韓國娛樂公司CJ E&M旗下遊戲開發公司網石遊戲(Netmarble),持股25.22%。根據韓國媒體報道,Big Hit娛樂去年上半年的收益達391億韓圜(約2.6億港元),為韓國「三大巨頭」SM、JYP、YG總和的2倍。

值得注意的是,2018年Big Hit娛樂旗下藝人僅有BTS防彈少年團及李賢,經營溢利達641億韓圜(約4.1億港元),按年增近1倍,超越「三大巨頭」,當中為主要貢獻防彈少年團。

旗下男團防彈少年團 打入《福布斯》2019年「最賺錢音樂人榜」第15名

防彈少年團於2010年開始培訓與策劃,2013年6月13日正式出道,於2018年10月18日,在雙方合約期尚有1年以上的前提下,續約7年。據美國財經網站《福布斯》公布2019年「最賺錢音樂人榜」的名單,防彈少年團排行第15名,為唯一上榜的亞洲歌手代表,賺5700萬美元(約4.5億港元)。

防彈少年團因其音樂和唱跳實力於全球走紅,擁有「世界彈」的稱號,於2018年9月24日更受邀前往聯合國大會演講,隊長RM作為代表,防彈少年團近期亦成為義大利運動休閒品牌FILA全球形象代言人,代言活動於2020年展開。

單單計其於2月21日發布的迷你六輯《Map of the Soul: Persona》主打歌〈Boy With Luv〉,獲得英國唱片業協會銀認證,成首個得此認證的韓國男團;而正規四輯《Map of the Soul: 7》實時進榜美國iTunes Top Albums第一位,以及二十首歌曲全部入榜Top Songs排行榜,達成「All Kill」成就,專輯發行2小時後銷售量突破200萬。

責任編輯:趙偉津