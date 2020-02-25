▲ 滙豐7厘「息誘」 56元現「四千人操」死守 (第二版)

隔夜美股道指挫逾千點，今日港股反覆偏軟，近尾市回穩。散戶愛股滙豐（00005）今日再跌，惟散戶的熱情反更激烈，持續出現「血肉長城」的護盤場面。

滙豐全收報56.05元跌0.8%，全日成交額逾26億元。

業績過後滙豐（00005）股價顯著調整，令現價股息率突破7厘水平，散戶投資者於這水平入場的吸引力大增。令滙豐不時出現「千人操」的場面。

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昨日滙豐午後於56.5元的買入價位出現「二千人操」，惟今日股價失守這水平。今日散戶「血肉長城」退守56元大碼價位，而且熱情更激烈。於尾市，滙豐於56元的買入價位出現「四千人操」，有約4,100個買盤掛出，合共880萬股股份買盤，涉資近5億元。

而於稍高的56.2元買入價位，亦出現「千人操」，有1,500買盤掛出，合共460萬股股份買盤，涉資約2.6億元。

阿里收市倒升 散戶熱情退卻

另方面，昨日出現「四千人操」護盤的阿里巴巴 （09988） ，今日散戶熱情則稍為退卻。昨日散戶「四千人操」終死守205元水平，但今日阿里股價一度失守205元關，暫時未見散戶的「血肉長城」護盤的情況。阿里全日收報206.6元，倒升0.7%，全日成交額48億元。

責任編輯：錢家鋒