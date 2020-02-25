  • 24°C
香港時間 : 2020226日 (三) 11:01
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

滙豐7厘「息誘」 56元現「四千人操」死守 (第二版)

金融經濟 16:13 2020/02/25

分享：

滙豐7厘「息誘」 56元現「四千人操」死守 (第二版)

隔夜美股道指挫逾千點，今日港股反覆偏軟，近尾市回穩。散戶愛股滙豐（00005）今日再跌，惟散戶的熱情反更激烈，持續出現「血肉長城」的護盤場面。

滙豐全收報56.05元跌0.8%，全日成交額逾26億元。

業績過後滙豐（00005）股價顯著調整，令現價股息率突破7厘水平，散戶投資者於這水平入場的吸引力大增。令滙豐不時出現「千人操」的場面。

相關文章：【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)

昨日滙豐午後於56.5元的買入價位出現「二千人操」，惟今日股價失守這水平。今日散戶「血肉長城」退守56元大碼價位，而且熱情更激烈。於尾市，滙豐於56元的買入價位出現「四千人操」，有約4,100個買盤掛出，合共880萬股股份買盤，涉資近5億元。

而於稍高的56.2元買入價位，亦出現「千人操」，有1,500買盤掛出，合共460萬股股份買盤，涉資約2.6億元。

 

 

阿里收市倒升  散戶熱情退卻

另方面，昨日出現「四千人操」護盤的阿里巴巴 （09988） ，今日散戶熱情則稍為退卻。昨日散戶「四千人操」終死守205元水平，但今日阿里股價一度失守205元關，暫時未見散戶的「血肉長城」護盤的情況。阿里全日收報206.6元，倒升0.7%，全日成交額48億元。

責任編輯：錢家鋒

阿里巴巴－SW（09988） 買入價 滙豐控股（00005） 香港股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......
【全民派錢】政府擬派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【全民派錢】政府擬派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）