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滙豐7厘「息誘」 56元現「三千人操」護盤

金融經濟 12:40 2020/02/25

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隔夜美股道指挫逾千點，今日港股反覆偏軟。散戶愛股滙豐 （00005） 今早再跌，惟散戶的熱情反更激烈，出現「三千人操」的護盤場面。

滙豐中午收報56.25元跌0.4%，半日成交額約11億元。

業績過後滙豐 （00005） 股價顯著調整，令現價股息率突破7厘水平，散戶投資者於這水平入場的吸引力大增。令滙豐不時出現「千人操」的場面。

相關文章：【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)

昨日滙豐午後於56.5元的買入價位出現「二千人操」，惟今日股價失守這水平。今日散戶「血肉長城」退守56元大碼價位，而且熱情更激烈。至中午收市許，滙豐於56元的的入價位再現「三千人操」，於這水平有約3,400個買盤掛出，合共720萬股股份買盤，涉資逾4億元。

 

 

阿里失守205元  散戶熱情退卻

另方面，昨日出現「四千人操」護盤的阿里巴巴 （09988） ，今日散戶熱情則稍為退卻。昨日散戶「四千人操」終死守205元水平，但今日阿里股價失守205元關，暫時未見散戶的「血肉長城」護盤的情況。阿里半跌0.4%，報204.4元，半日成交額26億元。

責任編輯：錢家鋒

阿里巴巴－SW（09988） 買入價 滙豐控股（00005） 香港股票

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