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【意大利疫情】學者：國民願削減自由 換取人身安全

環球社會熱點 11:48 2020/02/25

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意大利新冠肺炎確診數字急升，意大利政府嚴厲封城，要求大約5萬居民呆在家中

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在意大利愈擴愈大。意大利新冠肺炎確診病例在短短幾天內，從幾例上升到超過200例，有6人死亡。意大利政府在12個市鎮採取嚴厲封城防疫措施，要求大約5萬居民呆在家中。米蘭宣佈學校停課一周。有大學學院的教授表示，國民願削減自由以換取人身安全。

意大利6死逾200確診 零號病人超級傳播者

南韓大邱民眾爆買口罩 排隊人龍一望無際

國際社會科學自由大學（Luiss Guido Carli University）政府學院院長奧西納（Giovanni Orsina）稱：「在意大利，個人行為很難管治。但是在我看來，國民就願意願削減自由程度以換取人身安全。」

意大利對北部倫巴第（Lombardy）和威尼托（Veneto）兩個地區的十幾個市鎮施行了隔離封鎖，學校關閉，足球比賽取消。沒有特別通行證都不允許進出該地區。 

【日本疫情地圖】北海道大爆發 餐廳老闆確診

意大利總理：難在1周內受控 研究取消意甲

意大利官員稱封閉城鎮是一種短期的犧牲。意大利民防部門負責人博雷利（Angelo Borrelli）在周一（24日）提到，意大利人一般不理會紀律，但表示由於健康危機，他們可以非常有秩序。

被困在感染地區的意大利人很少對當局的封鎖政策表示反對。除了偶爾有人冒險去雜貨店購物外，這些城鎮的市中心，空無一人如鬼城。 

意大利非疫區也搶買物資 淘空超市

南韓確診升至近900人 大邱慶北佔80%

《華盛頓郵報》周二（25日）指出，在過去一個月，遏制新型冠狀病毒的鬥爭很大程度上取決於中國，中國的專制共產主義政府，依靠高科技監視和對上億人的流動進行嚴格限制。

報道指，隨著病毒傳播到世界其他地區，這場鬥爭進入了一個新階段，民主國家面臨考驗，在何種程度上能夠或願意削減自由並實施高壓的限制政策。

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責任編輯：曾子龍

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