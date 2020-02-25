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【Home Office】LINE電腦版更新　視像通話可用濾鏡兼模糊背景

科技 12:11 2020/02/25

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LINE近日宣布，因應疫情，Home Office的用家使用LINE視像會議的頻率增加，因此特意更新電腦版本功能。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響下，不少企業實施在家工作（Home Office）安排，讓員工避免出外受到感染。而LINE近日就宣布，因應疫情，Home Office的用家使用LINE視像會議的頻率增加，因此特意更新電腦版本功能，包括在視像通話及直播功能新增多款濾鏡和模糊背景特效，就算Home Office素顏開會都冇問題。

>>>【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學

>>>【Home Office】香港電訊推Work from Home方案　助大小企業穩渡非常時期

LINE日前發表官方文章，指根據用戶回饋，得知用家近日常用視像會議功能。因此推出電腦版更新版本，目前Windows的更新版本已推出，但Mac的更新版本就仍需再等一下。LINE強調，Mac的更新版本將在短時間內推出。版本更新後，LINE會加入新功能，以及推薦用家使用讓工作更有效率的隱藏版功能，適合近期的Home Office需求。

一鍵濾鏡效果只適用Mac電腦

LINE將在Windows及Mac系統的最新電腦版中，加入記事本支援文字格式效果，即在電腦版上可以顯示不同字體，如粗體、斜體等。同時，LINE亦將在使用Mac系統的電腦版中，率先推出視像通話時，可以一鍵模糊背景和套用濾鏡的新功能。

LINE將在Windows及Mac系統的最新電腦版中，加入記事本支援文字格式效果，即在電腦版上可以顯示不同字體，如粗體、斜體等。（LINE官方圖片）

開啟濾鏡的步驟相當簡單，只要在LINE聊天室撥打視像通話，接通後，點選畫面左下角的「...」圖示，再點選「模糊背景」或「濾鏡」選項即可使用。但值得注意的是，此功能暫時只開放Mac系統的電腦版使用，但Mac電腦版依然未正式推出，所以仍需多等待一下。

首先在LINE聊天室撥打視像通話。（LINE官方圖片）

接通後，點選畫面左下角的「...」圖示，再點選「模糊背景」或「濾鏡」選項。（LINE官方圖片）

就可以模糊背景和套用濾鏡。（LINE官方圖片）

此外，LINE電腦版亦可即時翻譯照片或圖片，只要在LINE聊天室中的照片/圖片上，按右鍵點選「轉為文字」，視窗彈出後，開啟左上角的「即時翻譯」功能即可用到，而且翻譯的字更會出現在「圖片原本的位置上」。

LINE電腦版亦可即時翻譯照片或圖片，只要在LINE聊天室中的照片/圖片上，按右鍵點選「轉為文字」。（LINE官方圖片）

視窗彈出後，開啟左上角的「即時翻譯」功能即可用到。（LINE官方圖片）

Home Office 管理策略和活用教學，按此瀏覽

責任編輯：曾曉汶

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