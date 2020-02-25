【華為5G】華為發布會懶人包　一文看清摺機等新產品

▲ 華為昨晚舉行終端產品與戰略發布會，帶來多款新產品，包括：摺機Mate Xs、平板MatePad Pro 5G、手提電腦MateBook X Pro等。

受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，全球移動通訊大會（MWC 2020）被迫停辦。原預計在會上帶來新產品的華為，只能轉作網上直播方式，於昨（24日）晚舉行終端產品與戰略發布會。會上華為帶來多款新產品，包括：摺機Mate Xs、平板MatePad Pro 5G、手提電腦MateBook X Pro等。現時我們就整理一下，讓大家一文看清華為發布會！

摺疊手機Mate Xs

▲ 華為稱Mate Xs攤開後畫面可達8吋，而摺疊後仍有6.6吋。（華為資料圖片）

首先是次最觸目的莫過於華為首款支援5G網路的摺疊手機Mate Xs。事實上，這款摺機是上年度推出的摺機Mate X的5G版本，規格及設計與Mate X十分相似，但華為表示Mate Xs具有更耐用的摺疊屏幕。而且是次換入最新的Kirin 990處理器晶片，並支援多種制式的5G網絡。

屏幕及機身方面，華為稱Mate Xs攤開後畫面可達8吋，而摺疊後仍有6.6吋。而且其機身相當輕薄，攤開後最薄只有5.4毫米，而摺疊後厚度為11毫米。相機則採用Lecia 4鏡頭設計，包括：4000萬像素超感光鏡頭、1600萬像素超廣角鏡頭、800萬像素長焦鏡頭以及3D景深鏡頭。

值得注意的是，系統採用以Android 10為基礎的EMUI 10，但搭配的卻是HUAWEI Mobile Service（HMS）系統，用戶無法使用Google Mobile Service（GMS）系統。另外，Mate Xs內置4500mAh電池，支援55W Ultra Fast SuperCharge快速充電，30分鐘內可由無電狀態充至85%。

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而Mate Xs與Mate X最大分別的地方，是Mate Xs將會全球上市，香港亦有售。而目前歐洲定價為2499歐元（約21089港元），最快下月開賣。

平板電腦MatePad Pro 5G

華為是次發布會除了帶來5G摺機外，亦同時帶來5G平板電腦MatePad Pro 5G。與Mate Xs一樣，新產品是去年推出的MatePad Pro的5G版本，規格跟去年型號差別不大，只是改用了Kirin 990 5G處理器晶片，支援5G網絡。

▲ MatePad Pro 5G採用10.8吋，能達到DCI-P3電影級色域的IPS屏幕，搭配超窄邊框，屏幕佔比高達90%。（華為資料圖片）

MatePad Pro 5G採用10.8吋，能達到DCI-P3電影級色域的IPS屏幕，搭配超窄邊框，屏幕佔比高達90%，更內建8GB記憶體與256GB儲存容量的配置。另外，MatePad Pro 5G設有 1300萬像素主鏡頭及800萬像素自拍鏡頭，而且更設有40W 快速、27W無線充電及逆向無線充電功能。

價錢方面，MatePad Pro 5G的8GB RAM+256GB ROM版本定價為799歐元（約6742港元）；8GB RAM + 512GB ROM版本則為949歐元（約8008港元）。

手提電腦MateBook X Pro

發表會上亦出現了升級版手提電腦MateBook X，並命名為MateBook X Pro。新產品採用13.9吋屏幕，採用Intel第10代Core i系列處理器規格，並最高支援Core i7處理器，搭配NVIDIA MX250顯示卡。電腦搭載微軟Windows 10作業系統，並且支援能與華為手機快速連接互動的HUAWEI Share功能，並且內建Office軟體工具。

▲ MateBook X Pro更推出翡冷翠新色，最快將於4月上市。（華為資料圖片）

另外，MateBook X Pro更推出翡冷翠新色，最快將於4月上市。價錢方面，建議售價則從1499歐元（約12650港元）起，最高售價為1999歐元（約16869港元）。

入門版手提電腦MateBook D

MateBook D系列共分為兩款電腦，分別為MateBook D 14與MateBook D 15，則代表14吋與15吋屏幕顯示器。14吋的機身上配備有1個USB-C、2個USB-A、1個HDMI和3.5mm耳機孔；15 吋版本除了14吋的連接埠外，更增加一個USB-A。

規格方面，入門規格款式將採用AMD新款Ryzen系列處理器，高階規格款式則依然採用Intel第10代Core i系列處理器。

售價方面，MateBook D 15售649歐元（約5477港元）起，而MateBook D 14則從699歐元（約5055港元）起，兩款最高規格款式售價均為949歐元（約8008港元）。

責任編輯：曾曉汶