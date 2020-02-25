復工走向新的均衡穩態

在新冠肺炎衝擊之下，復工成為中國修復經濟循環的核心基礎，也是市場前瞻經濟金融走勢的關鍵依據。根據我們測算，2020年的復工進程呈現「慢節奏+新穩態」的雙重特徵。截至2月16日，一方面，全國復工節奏依然緩慢，大幅落後於去年農曆同期和此前市場預期。但另一方面，在近期全國防疫舉措不斷加碼的背景下，復工趨勢並未出現明顯波折，復工速度正在走向新的均衡穩態。

其一，復工節奏緩慢，各地進度明顯分化。從總量來看，截至2月16日（正月廿三），全國復工進度約為42%，而去年農曆同期的復工進度已經高達94%。由此，今年的復工速度不足去年的五成，整體進度明顯落後於此前市場預期。從結構來看，全國省級（直轄市）經濟12強的復工進度分化為三個梯隊。第一梯隊包括上海（50%）、四川（50%）、廣東（45%）、北京（41%）。其中，北京、上海、廣東主要得益于相對高效的城市治理和防疫保障能力，而四川作為全國勞動力輸出第二大省，其本地企業主要依賴當地就業，從而降低了復工難度。第二梯隊包括河北（37%）、湖南（37%）、河南（36%）、山東（35%）、江蘇（34%）、福建（31%）。第三梯隊則包括浙江（21%）、湖北（15%）。 其中，湖北作為疫情中心區，復工進度或將持續低迷。而浙江主要是兼具了重疫情、高勞動力輸入的雙重屬性，因此復工進度遭到顯著拖累。

其二，復工趨勢穩健，邊際速度走向穩態。雖然當前復工節奏緩慢，但是其時序走勢已初步展現兩方面的穩健性。從總量來看，全國復工進度的曲線在總體上沿趨勢線延伸，並未出現大幅波動。其中，在2月2日前後，復工進度曲線略有趨緩，此後則逐步回歸趨勢水平。這表明，在統一延期的春節假期之後，各地自行實施的新一輪延期復工措施，實際發揮了「削峰填穀、錯峰復工」的效果，而未打斷復工的總體趨勢。從結構來看，1月25日至2月9日，對於復工進度的邊際增速而言，不僅每個省市的自身數值波動較大，而且各省市之間的差異亦非常明顯。而2月10日以來，一方面是各省市自身的速度趨於穩定。另一方面，各省市的復工進度曲線從交錯雜亂轉變為大致平行。這表明，在經歷初期的調整之後，當前的中國經濟正在逐步適應「防疫戰爭」的特殊狀態，各地復工的邊際速度開始趨向於一個相對統一的、新的均衡穩態。