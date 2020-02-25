  • 23°C
香港時間 : 2020225日 (二) 11:30
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

復工走向新的均衡穩態

金融經濟 10:33 2020/02/25

分享：

在新冠肺炎衝擊之下，復工成為中國修復經濟循環的核心基礎，也是市場前瞻經濟金融走勢的關鍵依據。根據我們測算，2020年的復工進程呈現「慢節奏+新穩態」的雙重特徵。截至216日，一方面，全國復工節奏依然緩慢，大幅落後於去年農曆同期和此前市場預期。但另一方面，在近期全國防疫舉措不斷加碼的背景下，復工趨勢並未出現明顯波折，復工速度正在走向新的均衡穩態。

其一，復工節奏緩慢，各地進度明顯分化。從總量來看，截至216日（正月廿三），全國復工進度約為42%，而去年農曆同期的復工進度已經高達94%。由此，今年的復工速度不足去年的五成，整體進度明顯落後於此前市場預期。從結構來看，全國省級（直轄市）經濟12強的復工進度分化為三個梯隊。第一梯隊包括上海（50%）、四川（50%）、廣東（45%）、北京（41%）。其中，北京、上海、廣東主要得益于相對高效的城市治理和防疫保障能力，而四川作為全國勞動力輸出第二大省，其本地企業主要依賴當地就業，從而降低了復工難度。第二梯隊包括河北（37%）、湖南（37%）、河南（36%）、山東（35%）、江蘇（34%）、福建（31%）。第三梯隊則包括浙江（21%）、湖北（15%）。 其中，湖北作為疫情中心區，復工進度或將持續低迷。而浙江主要是兼具了重疫情、高勞動力輸入的雙重屬性，因此復工進度遭到顯著拖累。

其二，復工趨勢穩健，邊際速度走向穩態。雖然當前復工節奏緩慢，但是其時序走勢已初步展現兩方面的穩健性。從總量來看，全國復工進度的曲線在總體上沿趨勢線延伸，並未出現大幅波動。其中，在22日前後，復工進度曲線略有趨緩，此後則逐步回歸趨勢水平。這表明，在統一延期的春節假期之後，各地自行實施的新一輪延期復工措施，實際發揮了「削峰填穀、錯峰復工」的效果，而未打斷復工的總體趨勢。從結構來看，125日至29日，對於復工進度的邊際增速而言，不僅每個省市的自身數值波動較大，而且各省市之間的差異亦非常明顯。而210日以來，一方面是各省市自身的速度趨於穩定。另一方面，各省市的復工進度曲線從交錯雜亂轉變為大致平行。這表明，在經歷初期的調整之後，當前的中國經濟正在逐步適應「防疫戰爭」的特殊狀態，各地復工的邊際速度開始趨向於一個相對統一的、新的均衡穩態。

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

最新專欄文章 更多

實話世經 - 疫情衝擊分析需因時制宜
2020/02/18
疫情衝擊分析需因時制宜
實話世經 - 紓困中小微企業需把握黃金時機
2020/02/11
紓困中小微企業需把握黃金時機
實話世經 - 嚴防肺炎疫情短期衝擊向長期風險演變
2020/02/04
嚴防肺炎疫情短期衝擊向長期風險演變
實話世經 - 貿易摩擦降維之後
2020/01/21
貿易摩擦降維之後
實話世經 - 貨幣政策靈活與穩健並舉
2020/01/14
貨幣政策靈活與穩健並舉
疫情 經濟 中國 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【武漢肺炎】武漢肺炎保險理賠一覽　額外住院現金保障最高每周5000元（不斷更新）

下一篇文章

【新冠肺炎】Mastercard下調首季收入預期 疫情衝擊跨境旅遊電商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）