微盟遭「精神受困」員工蓄意破壞　SaaS業務停工市值失8億（第二版）

▲ 微盟已於2月24日向上海市寶山區公安局報案，目前该員工已經被公安局進行刑事拘留。

微盟 （02013） 宣布，SaaS（軟件即服務）雲業務生產環境和數據遭到集團研發中心運維部一位核心運維員工人為破壞，導致公司當前暫時無法向客戶提供 SaaS產品。董事會目前預計SaaS生產環境和數據破壞將會對SaaS 業務營運帶來一定的負面影響。去年上半年，SaaS 業務收入為 2.2億元人民幣，佔當期集團收入總額約33.4%。

微盟股價早市跌幅不斷擴大，最新跌近6%，報5.58元，市值較昨日減逾8億元。微盟半日跌4.6%，暫報5.66元。

涉事員工疑精神和生活問題

微盟稱，於2月23日收到系統監控警報，獲悉SaaS業務服務出現故障。經調查後發現，SaaS 業務生產環境和數據遭到集團研發中心運維部一位核心運維員工人為破壞，導致公司當前暫時無法向客戶提供SaaS產品。

微盟已於2月24日向上海市寶山區公安局報案，目前该員工已經被公安局進行刑事拘留。公司稱，該員工乃因個人精神和生活原因做出了上述不當行為。

SaaS 業務生產環境修復工作料本周完成

公司目前預計 2020 年 2 月 25 日晚上 24：00 前公司的 SaaS 業務生產環境將修復完成，所有新用戶將可繼續使用本 公司的 SaaS 業務。本公司預計老用戶的數據修復將可在 2020 年 2 月 28 日晚上 24：00 前完成，在此之前本公司將提供臨時過渡方案。本公司正在擬定相關賠付方案來補償 因本次 SaaS 生產環境和數據破壞事故而遭受損失的商家。

（第二版更新股價表現）

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