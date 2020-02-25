騰訊力撐港股午後初段窄幅上落 恒指26800點水平爭持（不斷更新）

▲ 黑期跌約175點 道指期貨升84點（不斷更新）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，市場憂慮將令環球經濟步向衰退的憂慮，美股下挫，道指瀉逾千點，至於港股今早低開近100點。

【黃金牛市！】黃金無懼美股暴力式跌市 金價有何因素支撐？

【南韓疫情】日股復市曾追跌近4%逾1年來最大單日跌幅 韓股反彈逾1%

【13：12】內地股市午後跌幅收窄，上證跌1.6%，深證跌0.9%。

【13：09】比亞迪 （01211） 曾升4.4%，高見52.3元，最新升3.4%。中金將比亞迪目標價上調29%，至64.5元。

【13：05】藍籌當中，騰訊 （00700） 撐市，午後最新升1.9%，個股貢獻大市61點。

【13：02】港股午後初段窄幅上落，恒指於26800點水平上落。

【12：55】日股午後續跌逾3%，報22609點，跌776點或3.3%。

【12：07】道指期貨最新升189點或0.7%，報28157點。

【12：00】恒指中午收報26799點，跌21點或近0.1%；國指中午收報10539點，跌29點或0.3%。主板成交647億元。

騰訊 （00700） 反彈高見398.8元，半日升2%，中午收報298.2元，成交43.5億元，為升幅最大藍籌；中海油 （00883） 跌1.7%，藍籌中表現最差。

【11：40】騰訊 （00700） 升幅擴大至2.1%，高見398.8元，上試重上400關口。騰訊帶動下，大市跌幅收窄至約20點。

【11：30】內地股市下挫，上證綜指中午收報2970點，跌2%；深證成指中午收報11567點，跌1.7%。創業板中午收報2219點，跌2%。

【11：26】昨日造好的中興 （00763） 今早破頂高見36.7元後，倒跌4%；鐵塔 （00788） 亦倒跌1.5%。

【11：11】內地股市跌擴大，上證跌2.7%，深證跌3.3%，拖累港股跌逾百點，回落至26700水平。

【11：00】大市再度轉跌，恒指最新報26740點，跌80點。A股下跌，其中上證綜指跌1.9%；深證成指跌2%。

【10：44】日經225指數半日收報22686點，挫700點或3%。

【10：24】港股升幅擴大至約70點，試26900點水平。

【10：24】融創 （01918） 發盈喜，股價升逾3%。融創預期去年度純利按年增超過50%，主因物業銷售交付面積有所增加。

【企業盈喜】融創料去年純利增逾50%

【10：22】ATM 3股回穩，阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升1.6%；美團 （03690） 升1.3%。

【10：11】濠賭股見反彈，藍籌銀娛 （00027） 升0.8%；金沙 （01928） 升0.9%。

【09：54】黃金相關股見回吐，中國黃金 （02099） 跌3.5%；紫金 （02899） 跌3.4%；招金 （01818） 跌2.3%；SPDR金ETF （2840） 跌1.1%。

【09：45】微盟 （02013） 跌逾3%。微盟宣布SaaS 業務生產環境和數據遭到集團研發中心運維部一位核心運維員工人為破壞，導致公司當前暫時無法向客戶提供 SaaS產品。董事會目前預計 SaaS 生產環境和數據破壞將會對SaaS 業務營運帶來一定的負面影響。

微盟SaaS業務遭員工蓄意破壞

【09：42】5G股續升，中興 （00763） 續升近4%，破頂高見36.45元；鐵塔 （00788） 升1%。

【09：38】大市早段倒升，恒指最新報26823點，升2點。

【09：34】騰訊 （00700） 升幅擴至1%，高見394.4元。

【09：24】道指期貨升逾200點，高見28186點。

【09：20】恒指開報26722點，跌98點或0.4%；國指開報10536點，跌32點或0.3%。

騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.1%；滙豐 （00005） 跌0.9%；中移動 （00941） 平開；港交所 （00388） 跌0.3%；友邦 （01299） 跌近0.5%。

【09：16】人民幣中間價較上日調升14點子，至7.0232。

【09：15】即月期指開報26582點，跌81點或0.3%，低水238點。

至於道指期貨升165點或0.6%，報28133點。

【08：30】日股復市，日經225指數跌935點或4%，報22450點。韓股靠穩，首爾KOSPI指數微升0.075%，報2080點。

【08：29】物管股興業物聯服務 （新上市編號：09916） 今日起招股，興業物聯服務計劃發行1億股，每股招股價介乎1.5元至2元，每手2000股，1手入場費4040元，興業物聯服務將於3月9日上市。

【新股IPO】興業物聯服務今招股 招股價1.5元至2元

【08：06】黑期跌約175點，報26634點；道指期貨回穩，升84點，報28052點。

【08：05】新加坡土木工程公用事業工程承建商偉源控股 （新上市編號︰01343） 今日起招股，偉源控股計劃發行2.66億股，每股招股價介乎0.48元至0.6元，每手5000股，1手入場費3030元，偉源控股將於3月12日上市。

【新股IPO】偉源控股今起招股 入場費3030元

【07：00】美股下挫，道指午市曾暴挫1079點，低見27912點，最終跌1031點，或3.6%，點數及跌幅為2018年2月以來最大，報27960點；標指跌111點，報3225點，跌幅3.3%；納指跌355點，報9221點，跌幅3.7%

港股ADR收報26485點，跌335點或1.3%；恒指夜期收報26443點，跌220點或0.8%。

道指瀉1031點港股ADR跌335點 油價跌近4%

責任編輯︰梁浩碩