道指瀉1031點港股ADR跌335點 油價跌近4%

▲ 道指瀉1031點 港股ADR跌335點

美股下挫 道指瀉1031點

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，市場憂慮將令環球經濟步向衰退的憂慮，美股下挫，道指午市曾暴挫1079點，低見27912點，最終跌1031點，或3.6%，點數及跌幅為2018年2月以來最大，報27960點；標指跌111點，報3225點，跌幅3.3%；納指跌355點，報9221點，跌幅3.7%

港股ADR跌335點

港股ADR收報26485點，跌335點或1.3%；恒指夜期收報26443點，跌220點或0.8%。

油價跌近4%

市場繼續憂慮肺炎疫情打擊原油需求，油價跌近4%，紐約期油收報51.43美元，跌1.95美元或3.7%；布蘭特期油收報56.3美元，跌2.2美元或3.8%。

美滙指數微升

美滙指數報99.29，升0.03%。歐元兌美元報1.0852；避險情緒升溫，美元兌日圓最新報110.8。

美國10年期債息報1.371厘。

紐約期金8連升見7年高

資金流入金市避險，紐約期金收報1676.6美元，升27.8美元或1.7%，為2013年2月以來最高收市。現貨金於1657美元水平。

責任編輯︰梁浩碩