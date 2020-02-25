【美股收市】道指暴挫1031點 3.6%跌幅兩年最大

美股3大指數經歷恐慌性抛售，道指收市大瀉1031點，點數及3.6%跌幅同為2018年2月以來最差，道指和標指今年升幅全數抹掉，前者還倒跌2%。原油期貨急跌，能源及資訊科技股成跌市重災區，現貨金受追捧，曾大升45.9美元挑戰1700美元關，升幅達2.8%，再創7年高。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情瀕臨失控，南韓、意大利及伊朗確診宗數暴增，引發疫情將令環球經濟步向衰退的憂慮。全球股市捱沽，美股周一早市已挫近千點，午後每況愈下，歐股收市跌3.8%，黃金等避險資產受到追捧。

南韓833確診8死、意大利219確診7死、伊朗47確診12死，新冠肺炎疫情於短短一個周末突然惡化，更有蔓延至全球之勢，令市場措手不及。

道指午市曾暴挫1079點，低見27912點，本港今晨5時，道指跌1031點，報27960點，跌幅3.6%；標指跌111點，報3225點，跌幅3.3%；納指跌355點，報9221點，跌幅3.7%；Stoxx歐洲600指數跌3.8%。南韓及意大利兩個疫情嚴重的國家，前者股市收跌3.9%，後者收跌5.4%；日本周一假期休市。

標指11個板塊全軍盡墨，能源股挫4.7%最傷，資訊科技股亦跌4.2%，非必需品消費、通訊服務、金融、醫療保健股皆跌逾3%

道指成分股全線下跌，聯合醫療（United Health，美︰UN）跌7.8%居首，蘋果（美︰AAPL）亦跌4.7%，兩股合計拖累道指跌261點；波音（美︰BA）、Nike（美︰NKE）跌3.8%及4.3%。

美債價升息跌，10年美債息低見1.3505厘為逾3年半低，銀行股幾全綫受壓，道指成分股美國運通（American Express，美：AXP）跌逾4.9%，摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）跌2.7%。花旗（Citigroup，美：C）、美銀（美：BAC）、高盛（Goldman Sachs，美︰GS）及摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）跌幅介乎2.6%至5.2%。

黃金及債券同有資金湧入，現貨金價一度升2.8%，再創7年高1,689.31美元，今年累計升幅已達10%。美國10年期債息低見1.3505厘，為2016年7月低位，30年期債息創歷史新低1.8102厘。



主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -1031點 27960點 美國標指 -111點 3225點 美國納指 -355點 9221點 歐洲Stoxx 600指數 -3.8% 411.86點 美匯指數 微升 99.29 歐元 微升 1.0852美元 日圓 +0.8% 110.72兌1美元 美國2年債息 -10點子 1.2476厘 美國10年債息 -10點子 1.3638厘 紐約期油 -4.0% 51.26美元 倫敦布蘭特期油 -4.1% 56.08美元 現貨金 +1.1% 1661.21美元 ＊截至本港今晨5時

責任編輯：李勝君