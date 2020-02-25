【美股收市】道指暴挫1031點 3.6%跌幅兩年最大

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【日本疫情】配餐員確診小學幾日就復課 潛伏期遠未過
美股3大指數經歷恐慌性抛售，道指收市大瀉1031點，點數及3.6%跌幅同為2018年2月以來最差，道指和標指今年升幅全數抹掉，前者還倒跌2%。原油期貨急跌，能源及資訊科技股成跌市重災區，現貨金受追捧，曾大升45.9美元挑戰1700美元關，升幅達2.8%，再創7年高。
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情瀕臨失控，南韓、意大利及伊朗確診宗數暴增，引發疫情將令環球經濟步向衰退的憂慮。全球股市捱沽，美股周一早市已挫近千點，午後每況愈下，歐股收市跌3.8%，黃金等避險資產受到追捧。
南韓833確診8死、意大利219確診7死、伊朗47確診12死，新冠肺炎疫情於短短一個周末突然惡化，更有蔓延至全球之勢，令市場措手不及。
道指午市曾暴挫1079點，低見27912點，本港今晨5時，道指跌1031點，報27960點，跌幅3.6%；標指跌111點，報3225點，跌幅3.3%；納指跌355點，報9221點，跌幅3.7%；Stoxx歐洲600指數跌3.8%。南韓及意大利兩個疫情嚴重的國家，前者股市收跌3.9%，後者收跌5.4%；日本周一假期休市。
標指11個板塊全軍盡墨，能源股挫4.7%最傷，資訊科技股亦跌4.2%，非必需品消費、通訊服務、金融、醫療保健股皆跌逾3%
道指成分股全線下跌，聯合醫療（United Health，美︰UN）跌7.8%居首，蘋果（美︰AAPL）亦跌4.7%，兩股合計拖累道指跌261點；波音（美︰BA）、Nike（美︰NKE）跌3.8%及4.3%。
美債價升息跌，10年美債息低見1.3505厘為逾3年半低，銀行股幾全綫受壓，道指成分股美國運通（American Express，美：AXP）跌逾4.9%，摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）跌2.7%。花旗（Citigroup，美：C）、美銀（美：BAC）、高盛（Goldman Sachs，美︰GS）及摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）跌幅介乎2.6%至5.2%。
黃金及債券同有資金湧入，現貨金價一度升2.8%，再創7年高1,689.31美元，今年累計升幅已達10%。美國10年期債息低見1.3505厘，為2016年7月低位，30年期債息創歷史新低1.8102厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-1031點
|27960點
|美國標指
|-111點
|3225點
|美國納指
|-355點
|9221點
|歐洲Stoxx 600指數
|-3.8%
|411.86點
|美匯指數
|微升
|99.29
|歐元
|微升
|1.0852美元
|日圓
|+0.8%
|110.72兌1美元
|美國2年債息
|-10點子
|1.2476厘
|美國10年債息
|-10點子
|1.3638厘
|紐約期油
|-4.0%
|51.26美元
|倫敦布蘭特期油
|-4.1%
|56.08美元
|現貨金
|+1.1%
|1661.21美元
|＊截至本港今晨5時
責任編輯：李勝君