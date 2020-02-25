【美股午市】疫情引爆環球股災　道指曾瀉1079點

美股午市恐慌性抛售愈演愈烈，道指曾急插1079點，低見27912點，標指曾跌118點，納指一度挫410點，跌幅達4.3%。

能源及資訊科技股成跌市重災區，現貨金受追捧，曾大升45.9美元挑戰1700美元關，升幅達2.8%，再創7年高。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情瀕臨失控，南韓、意大利及伊朗確診宗數暴增，引發疫情將令環球經濟步向衰退的憂慮。全球股市捱沽，美股周一早市已挫近千點，午後每況愈下，歐股收市跌3.8%，黃金等避險資產受到追捧。

南韓833確診8死、意大利219確診5死、伊朗47確診12死，新冠肺炎疫情於短短一個周末突然惡化，更有蔓延至全球之勢，令市場措手不及。

本港今晨2時30分，道指跌983點，報28008點；標指及納指跌120及361點，報3217及9215點；Stoxx歐洲600指數跌3.8%。南韓及意大利兩個疫情嚴重的國家，前者股市收跌3.9%，後者收跌5.4%；日本周一假期休市。

標指11個板塊全軍盡墨，能源股挫4.5%最傷，資訊科技股亦跌近4%，非必需品消費、通訊服務、金融、醫療保健、工業股皆跌逾3%

道指成分股幾乎全下跌，僅美國最大電訊商Verizon（美︰VZ）逆市向好，一度升0.7%，午市幾打完原形；聯合醫療（United Health，美︰UN）跌幅最大，曾跌7.9%。蘋果（美︰AAPL）、波音（美︰BA）、Nike（美︰NKE）等一度跌4.3%至7.6%。

黃金及債券同有資金湧入，現貨金價一度升2.8%，再創7年高1,689.31美元，今年累計升幅已達10%。美國10年期債息低見1.3505厘，為2016年7月低位，30年期債息創歷史新低1.8102厘。



主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -983點 28008點 美國標指 -120點 3217點 美國納指 -361點 9215點 歐洲Stoxx 600指數 -3.8% 411.86點 美匯指數 -0.1% 99.12 歐元 +0.2% 1.0868美元 日圓 +1.0% 110.48兌1美元 美國2年債息 -10.7點子 1.2476厘 美國10年債息 -11點子 1.3605厘 紐約期油 -5.4% 50.49美元 倫敦布蘭特期油 -5.6% 55.22美元 現貨金 +1.8% 1673.6美元 ＊截至本港今晨2時30分

責任編輯：李勝君