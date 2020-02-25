【華為5G】華為發布會利好5G、手機、「HMS」主題　哪些股份會炒起？

▲ 華為昨晚發佈會利好5G、手機及 HMS概念股及板塊。

華為昨晚舉行綫上「5G全場景」系列發布會，新一代可折疊手機Mate Xs無疑是焦點，其次正式推出「HMS」終端雲服務，華為稱目前華為應用市場月活達4億以上，意味為Android系統之外新嘗試，將為鴻蒙操作系統鋪路。這場發布會將利好5G、手機及HMS為主題的相關概念股份。

港股中，作為華為核心供應商的股份值得留意，包括比亞迪電子 （00285） 、舜宇光學 （02382） 、瑞聲科技 （02018） 、中芯國際 （00981） 、長飛光纖 （06869） ；涉及HMS概念的有中國軟件國際 （00354） 。

對晶片及手機設備等相關股份亦有正面作用，如華虹半導體 （01347） 、ASM PACIFIC （00522） 、富智康集團 （02038） 。

另外，A股中，立訊精密（深：002475）、歌爾股份（深：002241）、華工科技（深：000988）、光迅科技（深：002281）、京東方A（深：000725）、深南電路（深：002916）、藍思科技（深：300433）。

而早前出現在華為宣傳海報上的一串代碼「1+8+N」實質為華為未來五到十年的長期戰略，「1」指手機，「8」是指8種有輔助入口潛力的設備，包括PC、智慧音箱、手錶等產品，「+」包括芯片、車機、路由器等產品，華為所做的是1、8和「+」的部分。「N」指其他的智能產品，主要來自於合作夥伴。也可從中窺探，華為未來會將手機與一切智能可穿戴相關的產品聯繫在一起，亦可帶起相關概念股份。

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