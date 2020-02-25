【歐股收市】歐股大跌3.8% 意大利挫5.4%

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情瀕臨失控，南韓、意大利及伊朗確診宗數大幅增加，引發疫情將令環球經濟步向衰退的憂慮。全球股市捱沽，歐洲股市急跌3.8%，意大利股市更跌5.4%，航空及旅遊股領跌。

英航（British Airways）母公司International Consolidated Airlines Group、漢莎（Lufthansa）、法航－荷航（Air France KLM）、瑞安航空（Ryanair）、EasyJet等歐洲航空股，跌幅介乎7.8%至16.7%。

意股急跌，休閒及消費股為重災區，祖雲達斯（Juventus）急挫11.8%，為跌幅最大的成分股，主因總理孔特（Giuseppe Conte）證實，正研究取消意大利甲組足球聯賽下周賽事。

上周已有4場意甲須延期舉行，但本港時間周三凌晨，意大利拿玻里主場對西班牙巴塞隆拿的歐聯將如期舉行。

歐洲股市表現 今日變幅 收報 Stoxx 600指數 -3.8% 411.86點 英國富時100指數 -3.4% 7156點 法國CAC40指數 -3.9% 5791點 德國DAX指數 -4.0% 13035點

記者：嚴智勇