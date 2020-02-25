  • 23°C
香港時間 : 2020225日 (二) 11:24
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【歐股收市】歐股大跌3.8% 意大利挫5.4%

環球經濟金融 01:10 2020/02/25

分享：

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情瀕臨失控，南韓、意大利及伊朗確診宗數大幅增加，引發疫情將令環球經濟步向衰退的憂慮。全球股市捱沽，歐洲股市急跌3.8%，意大利股市更跌5.4%，航空及旅遊股領跌。

英航（British Airways）母公司International Consolidated Airlines Group、漢莎（Lufthansa）、法航－荷航（Air France KLM）、瑞安航空（Ryanair）、EasyJet等歐洲航空股，跌幅介乎7.8%至16.7%。

意股急跌，休閒及消費股為重災區，祖雲達斯（Juventus）急挫11.8%，為跌幅最大的成分股，主因總理孔特（Giuseppe Conte）證實，正研究取消意大利甲組足球聯賽下周賽事。

上周已有4場意甲須延期舉行，但本港時間周三凌晨，意大利拿玻里主場對西班牙巴塞隆拿的歐聯將如期舉行。

歐洲股市表現
  今日變幅 收報
Stoxx 600指數 -3.8% 411.86點
英國富時100指數 -3.4% 7156點
法國CAC40指數 -3.9% 5791點
德國DAX指數 -4.0% 13035點

記者：嚴智勇

歐洲股 Stoxx Europe 600指數 德國DAX指數 法國CAC指數 英國富時100指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【意大利疫情】確診急升至逾200宗 北部疫區封城抗疫
【意大利疫情】確診急升至逾200宗 北部疫區封城抗疫
【南韓疫情】超級傳播者曾焗桑拿 傳播新冠肺炎風險恐增
【南韓疫情】超級傳播者曾焗桑拿 傳播新冠肺炎風險恐增
【南韓疫情】香港也封關 17國家及地區向南韓實施出入境管制
【南韓疫情】香港也封關 17國家及地區向南韓實施出入境管制
【日本疫情分佈圖】北海道大爆發 餐廳老闆確診新冠肺炎
【日本疫情分佈圖】北海道大爆發 餐廳老闆確診新冠肺炎
道指期貨跌逾800點 「股神」巴菲特仍看好美股長線表現
道指期貨跌逾800點 「股神」巴菲特仍看好美股長線表現
【意大利疫情】非疫區也搶買物資 淘空超市
【意大利疫情】非疫區也搶買物資 淘空超市