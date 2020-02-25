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【黃金牛市！】黃金無懼美股暴力式跌市 金價有何因素支撐？

金融經濟 07:30 2020/02/25

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日圓避險功能近日盡失，資金拆倉並換馬到其他避險功具，繼而加快黃金、美元等避險功具升勢。

環球大避險，道指曾瀉近1000點，反而黃金逆市爆上，連帶金礦股亦有不俗表現。究竟甚麼因素令黃金成為跌市奇葩，本網綜合市場狀況，拆解當中五大主要因素。

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武漢肺炎恐變環球性風險
日本韓國等亞洲鄰國確診人數大增，外界憂慮疫情將擴大至區域性甚至環球性衛生風險，除此之外，武漢肺炎疫情亦令環球生產鏈受到打擊，例如美國科網巨企（Apple，美︰AAPL）上周便發盈警，明言肺炎影響iPhone在全球的生產，中國需求也疲弱，無法實現本季度的收入預期。

資金憂慮肺炎衝擊層面擴大，並關注其會否影響環球GDP，拖累股市回吐，而黃金作為避險功具，因而炒上。

日圓失避險功能地位
日本確診人數進一步迫近千宗，兼夾內地受肺炎影響，勢令旅客減少，連帶本土經濟受到衝擊。日圓避險功能近日因而盡失，資金拆倉並換馬到其他避險功具，繼而加快黃金、美元等避險功具升勢。

利率下行
市場預計聯儲局今年將繼續減息，次數有機會達兩次，使實際利率（real interest rate）降低之餘，亦拉低持有黃金的機會成本（opportunity cost），繼而利好金價。

金融市場及地緣政治波動性加劇
環球正處經濟擴張周期末端（late cycle），金融市場不明朗勢將加劇，連帶後市波幅亦會增大，有助金價在不明朗因素充斥下跑出。

事實上，近年地緣政治風險不斷充斥，除了中美貿易戰，上月美伊衝突亦令屬避險資產的黃金突然抽高。

央行增持
黃金毫無交易對手風險（counterparty risk）之餘，又能對冲一定地緣政治風險，各國央行在債息不斷趨低下，或因而出手買入黃金，一定程度支持金價。

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