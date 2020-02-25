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【南韓疫情】手機供應鏈當災 韓企佔全球OLED屏幕供應9成

金融經濟 08:00 2020/02/25

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新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情在南韓擴散，令本已多災多難的手機產業再添惡耗。南韓作為電子大國，該國企業幾乎壟斷了半導體記憶體及手機用OLED屏幕的供應。繼蘋果（美︰AAPL）早前表示會供應鏈受中國疫情影響後，南韓疫情可能會令更多手機供應鏈受阻。

據集邦科技 （TrendForce） 統計，目前全球DRAM記憶體市佔率當中，南韓企業即囊括了73.3%，其中三星電子市佔率全球最高，市佔達43.5%，SK海力士居第二名，市佔達29.2%。由於DRAM不止應用在手機，同時亦會應用在其他電子設備如電腦、平板、數碼相機、遊戲主機等， 故有機會因供應受阻而引發連鎖效應，令短情況更為嚴重。

南韓企業佔全球OLED屏幕出貨9成

至於手機屏幕方面，南韓企業在高端手機必備的OLED屏幕市場上，市佔率亦逾9成。其中，三星及LG為主要供應商。亦是。小米 （01810） 最新發布的旗艦機小米10，亦表示會採用三星OLED曲面屏幕，而三星本身亦是iPhone的屏供應商之一，故若南韓企業生產受阻，甚致可能連手機「爆mon」後要維修也要等貨到。

根據IHS去年發表的報告，在全球手機屏幕（包括OLED及低端手機常見的LCD）市場上，三星的市佔率為全球最高，達40.2%；排名第二的為Japan Display市佔率為12.3％；中國的京東方為11.9%；天馬佔8.1％；夏普佔8%；LG佔7.8%。若據前市佔率6名的數據來看，南韓企業的市佔率達48%，而日韓兩國合共市佔率接近7成。考慮到這兩個國家目前的疫情狀況，若繼續惡化的話，恐怕會拖累全球手機屏幕供應。

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