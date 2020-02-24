【美股開市】道指挫近千點 港股夜期跌逾300點
環球經濟金融 22:49 2020/02/24
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情瀕臨失控，南韓、意大利及伊朗確診宗數暴增，引發疫情將令環球經濟步向衰退的憂慮。全球股市捱沽，美股周一早段急挫，道指暴瀉997點，低見27995點，歐股跌4%，黃金等避險資產受到追捧。港股夜期跌逾300點。
南韓及意大利兩個疫情嚴重的國家，股市分別下跌3.9%及5.8%；日本股市周一假期休市。
意大利疫情嚴峻，歐元受壓跌0.2%，報1.0829美元；日圓受避險資追捧，升0.6%，報110.92兌1美元。
黃金及債券同有資金湧入，現貨金價升2.8%，再創7年高1,689.31美元，今年累計升幅已達10%。美國10年期債息低見1.357厘，為2016年7月低位，30年期債息創歷史新低1.812厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-762點
|28230點
|美國標指
|-91點
|3245點
|美國納指
|-273點
|9303點
|歐洲Stoxx 600指數
|-4.1%
|410.74點
|美匯指數
|+0.2%
|99.46
|歐元
|-0.2%
|1.0829美元
|日圓
|+0.6%
|110.92兌1美元
|美國2年債息
|-10點子
|1.250厘
|美國10年債息
|-11點子
|1.357厘
|紐約期油
|-4.6%
|50.95美元
|倫敦布蘭特期油
|-4.5%
|55.88美元
|現貨金
|+2.8%
|1689.31美元
|＊截至本港晚上10時48分
記者：嚴智勇