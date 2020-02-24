【美股開市】道指挫近千點 港股夜期跌逾300點

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情瀕臨失控，南韓、意大利及伊朗確診宗數暴增，引發疫情將令環球經濟步向衰退的憂慮。全球股市捱沽，美股周一早段急挫，道指暴瀉997點，低見27995點，歐股跌4%，黃金等避險資產受到追捧。港股夜期跌逾300點。

南韓及意大利兩個疫情嚴重的國家，股市分別下跌3.9%及5.8%；日本股市周一假期休市。

意大利疫情嚴峻，歐元受壓跌0.2%，報1.0829美元；日圓受避險資追捧，升0.6%，報110.92兌1美元。

黃金及債券同有資金湧入，現貨金價升2.8%，再創7年高1,689.31美元，今年累計升幅已達10%。美國10年期債息低見1.357厘，為2016年7月低位，30年期債息創歷史新低1.812厘。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -762點 28230點 美國標指 -91點 3245點 美國納指 -273點 9303點 歐洲Stoxx 600指數 -4.1% 410.74點 美匯指數 +0.2% 99.46 歐元 -0.2% 1.0829美元 日圓 +0.6% 110.92兌1美元 美國2年債息 -10點子 1.250厘 美國10年債息 -11點子 1.357厘 紐約期油 -4.6% 50.95美元 倫敦布蘭特期油 -4.5% 55.88美元 現貨金 +2.8% 1689.31美元 ＊截至本港晚上10時48分

記者：嚴智勇