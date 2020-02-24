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【華為5G】華為新折疊屏手機Mate Xs面世　兼推應用程式商店AppGallery

金融經濟 22:02 2020/02/24

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華為於西班牙巴塞羅那舉行終端產品與戰略發布會，正式發布全新可摺疊屏手機Mate Xs，售價為2499歐元（約21078港元），由下月起開售。同時，華為亦將推出自家應用程式商店AppGallery，建基在HMS核心框架之上。

華為的AppGallery是其自研應用程式商店，相對於蘋果（美︰AAPL）的App Store及Google的Play Store。華為表示，以撥出10億美元，以支持全球開發者加入HMS核心框架，開發應用並於AppGallery上架。華為消費者業務CEO余承東表示，會嚴格尊守相關法規，保護用戶私隱，用戶數據只在當地的數據中心儲存。

他續表示，會繼續與Google等美國公司的合作關系，仍會支援Andriod生態系統。

華為Mate Xs售價2.1萬元

華為全新可摺疊屏手機Mate Xs，手機展開後屏幕為8吋，採用麒麟990 5G晶片，支援55W快速充電，搭載3鏡頭，主鏡頭像素達4000萬。售價為2499歐元（約21078港元），下月起開售。

余承東表示，「1+8+N」全場景智慧生活戰略將是華為未來5到10年的長期戰略，1是指手機，8是指八種有輔助入口潛力的設備，包括個人電腦、智慧音箱、手錶等產品，N則是指其他的智能產品。

另外，華為亦推出了智能平板Mate padMatePad Pro，同樣搭載麒麟990 5G晶片，配備7250mAh大容量電池。

相關文章︰【華為風暴】Google警告華為用戶　不可用非授權方式下載GMS

【華為5G】華為下周一晚舉行網上發布會 料推新摺疊屏手機Mate Xs

5G 晶片 鏡頭 Mate 華為 西班牙
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