【新冠肺炎】口罩價格回落2成　惟短期內難達疫情前水平

▲ 近日大部份藥房均備有口罩出售，而搶購情况明顯放緩，口罩售價亦見略為下調。（梁偉榮攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下，全球口罩供應緊拙，香港更一度出現搶購潮；口罩價格曾被炒高數倍，一盒50片的口罩大多介乎250至500元。記者24日向多間旺角藥房查詢口罩價格，發現大部份售價均有輕微回落，一盒50片的口罩，最低售價僅198元；與上星期比較，減幅接近2成。不過，藥房業界估計，口罩售格短期內亦未能回落至爆發前的水平。

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據記者所見，旺角大部份藥房均有口罩及酒精搓手液等防疫產品出售。當中，恒豐大藥房的口罩貨源尤其充裕，有售多款來自不同產地及品牌的口罩。其中，一盒50片的印尼及泰國口罩，分別售198元及280元；而一包15片日本口罩68元，換言之，每片只需約4.5元。

▲ 旺角恒豐大藥房的口罩供應充足，有售多款來自不同產地及品牌的口罩。（梁偉榮攝）

在龍城大藥房及幸福環球中西大藥房，亦有出售一盒50片裝的印尼，不過牌子卻不同，分別售260元及210元。至於前者同時有售盒裝的韓國進口口罩，惟售價比印尼口罩貴逾100元，一盒50個裝需380元。

▲ 龍城大藥房有售盒裝的印尼及韓國口罩，價格分別為260元及380元。（梁偉榮攝）

至於網上電商平台貨源亦比上周略有增加，在HKTVmall上，上架的款式均以韓國口罩居多，但價格未見大幅回落，KF94口罩平均每個仍需17至30元；至於一盒50片的印尼口罩，售格亦比一般藥房貴，需至少340元以上。另外，港人亦會到日本樂天網站、日本Amazon購買口罩，然而有關網站的售格仍然高企。經記者格價後，最便宜的盒裝口罩，一盒60片需7,980日元，即約555港元。

▲ 在HKTVmall上，口罩貨源亦比上周略有增加。（HKTVmall官網截圖）

雖然香港市面口罩供應看似有所增加，但港九藥房總商會理事長林偉文認為，現階段的返貨量尚未能稱之為穩定。他接受本報查詢時透露，日本、韓國及印尼口罩將陸續有貨，但坦言貨量並不多，加上香港口罩代理商依然未能供貨。又指，是次情況與沙士有異，因本港主要口罩供應來自國內，故中國疫情一日未結束，香港口罩供應仍然不會穩定。

至於口罩售價方面，他稱，受市場上的供求影響，近日口罩售格確實有所回落，估計平均下調了20%，主要是大部份市民家中已有少量口罩存貨，而減少購買。雖然香港有機構正準備自行生產口罩，但他料有關產量需先應付醫護口罩短缺問題，故未會一下子大批量流入市面，料口罩售格短期內亦未能回落至爆發前的水平。

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記者: 蘇穎琪