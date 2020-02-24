  • 23°C
香港時間 : 2020225日 (二) 11:20
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】港鐵1月乘客量跌5%　周六起縮減非繁忙時段列車班次（第二版）

金融經濟 21:41 2020/02/24

分享：

鑑於新型冠狀病毒病疫情繼續蔓延，港鐵 （00066） 表示，因乘客量錄得顯著下跌，公司計劃自2月29日（星期六）起，將暫時調整多條鐵路綫的非繁忙時段列車服務，候車時間平均會延長半分鐘至約兩分鐘，惟繁忙時段列車服務將維持不變。

調整列車服務包括荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、南港島綫、東鐵綫、西鐵綫、東涌綫及屯馬綫一期的平日 (星期一至五)繁忙時段列車服務將維持不變，而在非繁忙時段則會由平均3至7分鐘一班車，變成平均每3至8分鐘一班車。至於機場快綫及迪士尼綫的服務，則會由每10分鐘一班車，變成15分鐘及20分鐘一班車。

相關文章：港鐵工會：管理層透露擬減班次　冀勿推無薪假裁員

2月份首2周乘客量按年大跌5成

港鐵表示，自新型冠狀病毒病於今年1月傳入本港，港鐵列車乘客量開始下滑，1月總乘客量按月跌5.4%，至1.17億人次，按年則大跌21.4%。以服務線路劃分，1月本地服務的日均乘客量為416.4萬人次，按月跌3.8%。

由於旅客減少，機場快綫總乘客量按月跌9.6%，至97.2萬人次；過境線總乘客量按月跌15.2%，至705.3萬人次；高鐵總乘客量則按月跌7.8%，至105.2萬人次，日均3.39萬人次。

政府「半封關」後，港鐵乘客量未有起色，其後更受僱員在家工作、全港學校繼續停課、訪港旅客人數顯著減少等多方面影響，2月份首2個星期的乘客量更按年平均大跌約5成。

公司表示，當疫情過後乘客量回升，行車時間表亦會因應最新情況逐步回復正常。

（第二版加入1月份乘客量）

相關文章：口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）

【武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

香港股票 疫情 在家工作 口罩 港鐵公司（00066） 新冠肺炎 冠狀病毒 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善