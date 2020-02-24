【新冠肺炎】港鐵1月乘客量跌5%　周六起縮減非繁忙時段列車班次（第二版）

鑑於新型冠狀病毒病疫情繼續蔓延，港鐵 （00066） 表示，因乘客量錄得顯著下跌，公司計劃自2月29日（星期六）起，將暫時調整多條鐵路綫的非繁忙時段列車服務，候車時間平均會延長半分鐘至約兩分鐘，惟繁忙時段列車服務將維持不變。

調整列車服務包括荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、南港島綫、東鐵綫、西鐵綫、東涌綫及屯馬綫一期的平日 (星期一至五)繁忙時段列車服務將維持不變，而在非繁忙時段則會由平均3至7分鐘一班車，變成平均每3至8分鐘一班車。至於機場快綫及迪士尼綫的服務，則會由每10分鐘一班車，變成15分鐘及20分鐘一班車。

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2月份首2周乘客量按年大跌5成

港鐵表示，自新型冠狀病毒病於今年1月傳入本港，港鐵列車乘客量開始下滑，1月總乘客量按月跌5.4%，至1.17億人次，按年則大跌21.4%。以服務線路劃分，1月本地服務的日均乘客量為416.4萬人次，按月跌3.8%。

由於旅客減少，機場快綫總乘客量按月跌9.6%，至97.2萬人次；過境線總乘客量按月跌15.2%，至705.3萬人次；高鐵總乘客量則按月跌7.8%，至105.2萬人次，日均3.39萬人次。

政府「半封關」後，港鐵乘客量未有起色，其後更受僱員在家工作、全港學校繼續停課、訪港旅客人數顯著減少等多方面影響，2月份首2個星期的乘客量更按年平均大跌約5成。

公司表示，當疫情過後乘客量回升，行車時間表亦會因應最新情況逐步回復正常。

（第二版加入1月份乘客量）

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