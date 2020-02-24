【疫市營商】帝港酒店集團推外送服務　在家享酒店級美食

▲ 帝港酒店集團旗下四間酒店—帝都、帝京、帝景及帝逸酒店，均推出「原味粵饌」外賣及外送美食。(帝港酒店集團提供圖片)

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，港人減少外出堂食，不少餐廳都相繼加入外賣行列。於防疫期間，帝港酒店集團旗下四間酒店—帝都、帝京、帝景及帝逸酒店，均推出「原味粵饌」外賣及外送美食，只需透過電話或網上預訂，安在家中便可享用酒店級美食。

帝都酒店主打中式美饌的「玉庭」，每款套餐均可以優惠價38元配保健湯水及白飯，須於取貨時間預早1小時或之前預訂。帝京酒店「帝京軒」推出「粵點．飯麵」套餐 ，手工點心配上炒粉麵飯，每客售128元，須於取貨時間預早1小時30分鐘或之前預訂。

▲ 帝京酒店「帝京軒」燒汁牛肉炒烏冬、泮香芹小耳、 筍尖鮮蝦餃、古法糯米糍。(帝港酒店集團提供圖片)

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帝景酒店「帝景軒」提供多款輕便外賣套餐，包括香脆炸雞寶配瑤柱金菇炆伊麵、伴蒜茸炒菜心及合桃朱古力布朗尼，套餐每客只需128元，須於取貨時間預早30分鐘或之前預訂。帝逸酒店「逸軒」推出的外賣小菜套餐，包括黑蒜豚肉蝦炒絲苗配前菜及時蔬，每客由128元起，須於取貨時間預早1小時30分鐘或之前預訂。

▲ 帝逸酒店「逸軒」黑蒜豚肉蝦炒絲苗配前菜及時蔬 (帝港酒店集團提供圖片)

外送服務費用方面，於酒店15分鐘步行距離內之單一地址，消費總額滿200元可免運費，否則要付30元運費。於酒店15分鐘步行距離外之單一地址，消費總額滿500元才可免運費，否則要付100元運費。

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責任編輯：朱悅瀅