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【華為風暴】Google警告華為用戶　不可用非授權方式下載GMS

科技 20:30 2020/02/24

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Google正式警告華為新機用戶，切勿嘗試將GMS如Gmail、YouTube、Play Store等，下載至未經認證的華為裝置。

華為將於今（24日）晚上9時舉行華為終端產品及戰略發布會，預計屆時將正式發佈全新折疊手機HUAWEI Mate Xs及多款產品。而在發布會前夕，Google亦正式警告華為新機用戶，切勿嘗試將Google行動服務（GMS）如Gmail、YouTube、Play Store等，下載至未經認證的華為裝置。

>>>【5G手機】華為、小米5G大戰一觸即發　榮耀V30系列下周一登場

據外媒notebookcheck報道指，美國對華為施行禁售令制裁後，華為於2019年5月16日後推出的手機都不會搭載GMS。為了解決相關問題，華為更推出自家鴻蒙系統行動服務（HMS）。但可惜新機因沒有預載GMS的關係，銷量欠佳。

有華為用家嘗試透過非官方授權的方法使用GMS，如從第三方電信商服務下載。但近日，Google正式警告華為手機使用者，不能在非官方授權的情況下，下載並使用GMS，甚至向Android應用服務開發者發表聲明，強調相關政策。

報道引述Android及Google Play法律總監Tristan Ostrowski指，未經Google允許執行的情況下，這些服務有機會損害該未經認證的裝置，使非授權方式下載的Google應用程式，將無法穩定運作。同時，在安裝經過篡改的應用程式時，亦會損害使用者手機的安全。

所以Google將會正視相關問題，並強烈勸籲華為新手機用家，不要再透過非授權的方式來使用GMS服務。

>>>華為：Google解封亦永不重用　

責任編輯：曾曉汶

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