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【南韓疫情】過萬中國留學生陸續入境 南韓曾建議休學

環球社會熱點 19:47 2020/02/24

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南韓的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，南韓周一（24日）暫時新增231宗確診病例，總確診人數增至833人。南韓教育部表示，預計本周將會有過萬名中國留學生陸續入境，以配合於開學前隔離兩周。教育部早前更建議未購買返韓機票的中國留學生，可暫時於新學期休學。

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韓聯社報道，南韓教育部周日（23日）表示，約有7萬名中國留學生於南韓高校就讀，目前近3.3萬人逗留南韓境內，其中1.3萬人於寒假期間並無返回中國，其餘近2萬人已於上周二（18日）前返回南韓。

慶熙大學有3,839名中國留學生，為該國最多中國留學生的院校。有部分中國留學生自周一起，入住慶熙大學位於首爾東大門校區的宿舍。

當學生抵達宿舍後，身穿防護服的醫務人員會為其量體溫，詢問其身體狀況及曾前往中國何地。宿舍人員會將學生安排到隔離房間，並由校方於2周內為其提供食物及生活用品。

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教育部表示，目前尚有3.8萬多名中國留學生尚未入境，估計其中1萬多人將於本周內入境，其餘1.9萬人的入境時間則待定。

教育部早前曾表示，如有中國留學生尚未購買返南韓的機票，建議他們於新學期休學。教育部指將向休學的留學生放寬修讀學分限制，更鼓勵各院校簽署互認學分協議，方便中國留學生在網上選修其他院校的課程。

教育部又表示，將於仁川國際機場設櫃檯，向入境的中國留學生提供諮詢等服務，及安排專車協助他們返回學校。

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南韓新冠肺炎疫情持續，南韓教育部表示預計本周將會有過萬名中國留學生陸續入境。（網上圖片）

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