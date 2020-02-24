時代集團半年少賺60% 減派中期息6成至2仙

▲ 時代集團半年收益按年跌10.5%至11.5億元。

經營Kenneth Cole及Cole Haan等品牌的時代集團 （01023） 公布，截至去年底止6個月，純利大減60%至4598.4萬元，每股盈利4.79仙，中期息2仙，按年跌66.7%。

期內，收益按年跌10.5%至11.5億元，零售業務收入增36.4%至3058萬元，惟經調整稅前溢利由盈轉虧，虧損1465.1萬元。集團解釋，香港持續發生的社會事件使消費意欲減弱，故提供額外折扣以增加銷售及降低庫存，及招聘更多管理人員擴展及管理全球零售業務。

集團早前收購意大利品牌a.testoni。集團表示，改進a. testoni產品及營運的步伐將稍為放緩，同時亦會尋找更佳的店舖選址，進駐人流較多的購物商場，及關閉生產力久佳的店舖。另外，將進一步加強線上銷售的力度，促進線上線下銷售新零售模式的發展。

此外，製造業務收入按年跌19%。集團指，全球經濟放緩及中國新型冠狀病毒的爆發帶來了更多的不確定性，預計製造業將出現更激烈的競爭，故會投資自動化生產及簡化製造程序。

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責任編輯：袁諾曦