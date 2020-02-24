Sony首部5G手機登場　採用蔡司三鏡頭技術（有片）

▲ Sony今（24日）舉辦線上發布會，公布自家首部5G旗艦手機Xperia 1 Mark II。

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，Sony早前宣布退出世界移動通訊大會（MWC 2020），改於今（24日）舉辦線上發布會。Sony在會上公布3部新手機，包括自家首部5G旗艦手機Xperia 1 Mark II、中階手機Xperia 10 Mark II以及Xperia Pro。

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其中最受觸目的旗艦手機Xperia 1 Mark II，除了為首部5G手機外，更首次搭載了蔡司鏡頭（ZEISS），用於抑制反光。新手機以三鏡頭設計，採用1,200萬像素廣角、標準鏡及望遠鏡頭，搭配3D ToF感測器，協助加快對焦速度以及人像模式拍攝。此外，Xperia 1 Mark II更會有新的「Photo Pro」功能，介面與Sony相機相似，提供手動設定，猶如使用單反相機般。

而屏幕方面，Xperia 1 Mark II保留6.5吋4K HDR OLED面板，以21：9超闊屏幕設計，以及保留上一代的Creator Mode，用家可自行調校屏幕的色彩。

規格方面，此手機搭載高通Snapdragon 865八核處理器，支援Sub6 5G網絡，另內置8GB RAM、256GB容量以及4000mAh電池，機身則備有黑、白、紫三色供用家選擇。而推出時間方面，Sony預計會於春季後開售，但目前售價仍未公布。

責任編輯：曾曉汶