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領展見52周低 近4厘息低吸博得過？

金融經濟 07:30 2020/02/25

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受累海外疫情升溫，港股周一重挫近500點，藍籌房託基金(REITs)領展(00823)亦創52周新低。本港疫情打擊本地零售，令領展股價近月再添壓，由高位已調整逾2成。不過，股價累跌後，領展現價股息率近4厘。

在過去幾年，受惠旗下資產升級，以及撤出非核心資產，令領展股價持續攀升，成為藍籌中高增長股。惟去年7月份領展於99.8元見頂後，本港社會運動對地零售業的負面影響浮面，領展股價開始回落；到新年後肺炎疫情甚至令本地零售市道冰封，拖累以商場租金收入為主的領展終跌穿52周低位。

股價由高位回落25%

領展周二低見74.8元，收市報75.1元，跌1.8%，較7月份的歷史高位99.8元累跌約25%。

領展主要的收入為商場租金，惟去年起本地零售市場持續下滑。剛於2月初公布的12月零售業銷貨價值按年跌2成，是連跌11個月下滑；去年全年計亦跌11%。加上疫情的影響，相信今年首季的零售數字跌幅更驚人。不少零售租戶都呼籲業主減租共渡時艱。這些情況都令一眾收租股受壓。

領展跌穿52周低位，加上疫情發展令大市波動，而領展正是疫情的受累股，因而短綫波動難免。不過，持續調整後，現價股息率達3.7厘，接近公用股的派息率，令領展股價吸引力浮現。加上領展以往的往績，可憧憬疫情過後，股價具反彈力。盡管疫情何時受控仍難確定，多家機構都預期有機會於首季結束，次季經濟可見反彈。領展股價因而可望跑出。

低息環境、回購支持股價 拓海外增回報

目前美息短期難加息，都對收息股有支持。另外，由去年底起領展再開始回購股份，亦有望支持股價。

此外，近年領展積極拓展海外市場，剛於去年宣布斥36億元收購澳洲悉尼商廈。領展物識高回報海外物業，一方面可以推高回報率，亦可分擔本地物業的風險，長綫有利回報增長。

責任編輯：錢家鋒

領展房產基金（00823） 商場 香港股票 REITS 收息股
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