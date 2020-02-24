  • 23°C
香港時間 : 2020225日 (二) 11:17
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【玖紙業績】玖紙業績半年多賺0.5%　中期息每股11.09仙

金融經濟 17:59 2020/02/24

分享：

玖紙料今年首季於河北及東莞增加50萬噸及60萬噸包裝紙年產能。

玖龍紙業 （02689） 公布，截至去年底止6個月，純利按年升0.5%至22.8億元（人民幣，下同），每股盈利0.49元，派中期息10分（相當於11.09港仙）。

玖紙今日收報8.64元，跌0.7%。

期內，收入按年減少5%至288.4億元，包裝紙、文化用紙、高價特種紙產品及木漿銷售收入均錄得下跌。由於廢紙原料成本遠較產品售價下跌快，毛利率反增1.4個百分點至17.1% 。

截至去年底，造紙總設計年產能為1,647萬噸；造漿（再生漿及木漿）總設計年產為85萬噸；下游包裝廠總設計年產為10億平方米。

集團計劃，今年首季於河北及東莞分別增加50萬噸及60萬噸包裝紙年產能，並於明年底前在馬來西亞增加55萬噸包裝紙年產能，預計以上擴產項目完成後，造紙總設計年產能將增至1,810萬噸。

展望未來，玖紙表示，全球經濟增長仍然不明朗，當前新冠肺炎更為中國包裝行業附加考驗，但相信市場在優惠政策支持下將快速恢復。公司又指，隨着中國推出嚴厲的環保政策如「限塑令」，並豁免美國進口木漿和再生漿關稅，加上美國進口廢紙關稅亦有望得到豁免，大型造紙企業的優勢將更加突出。

相關文章：玖紙：聚焦內需市場 料關稅支出可減逾50%

【搶廁紙】維達不如紙巾搶手　股價新高後升幅全失（第二版）

責任編輯：袁諾曦

香港股票 關稅 經濟 玖龍紙業（02689） 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善