【玖紙業績】玖紙業績半年多賺0.5%　中期息每股11.09仙

▲ 玖紙料今年首季於河北及東莞增加50萬噸及60萬噸包裝紙年產能。

玖龍紙業 （02689） 公布，截至去年底止6個月，純利按年升0.5%至22.8億元（人民幣，下同），每股盈利0.49元，派中期息10分（相當於11.09港仙）。

玖紙今日收報8.64元，跌0.7%。

期內，收入按年減少5%至288.4億元，包裝紙、文化用紙、高價特種紙產品及木漿銷售收入均錄得下跌。由於廢紙原料成本遠較產品售價下跌快，毛利率反增1.4個百分點至17.1% 。

截至去年底，造紙總設計年產能為1,647萬噸；造漿（再生漿及木漿）總設計年產為85萬噸；下游包裝廠總設計年產為10億平方米。

集團計劃，今年首季於河北及東莞分別增加50萬噸及60萬噸包裝紙年產能，並於明年底前在馬來西亞增加55萬噸包裝紙年產能，預計以上擴產項目完成後，造紙總設計年產能將增至1,810萬噸。

展望未來，玖紙表示，全球經濟增長仍然不明朗，當前新冠肺炎更為中國包裝行業附加考驗，但相信市場在優惠政策支持下將快速恢復。公司又指，隨着中國推出嚴厲的環保政策如「限塑令」，並豁免美國進口木漿和再生漿關稅，加上美國進口廢紙關稅亦有望得到豁免，大型造紙企業的優勢將更加突出。

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責任編輯：袁諾曦