【南韓疫情】55萬人青瓦台聯署 促解散新天地教會

南韓的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情嚴峻，周一（24日）暫時累計有231人確診新冠肺炎，其中最少有129人與大邱市異端教會「新天地教會」有關，加劇民眾對該教會的不滿。超過55萬人於南韓總統府青瓦台網站聯署，要求解散新天地教會。

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南韓連續5日的確診人數攀升，南韓截至周一上午9時的確診病例已升至763例，其中490人與新天地教會有聯繫，佔總確診病例約64%。南韓同日下午再新增70人確診新冠肺炎，令總確診人數增至833人。

該國第31名確診患者為1名61歲女子，是超級傳播者，近期沒有外遊記錄。該女子於19日確診新冠肺炎，曾於本月9日及16日前往新天地教會崇拜，其後多名信徒確診。

南韓《韓國先驅報》（The Korea Herald）報道，疫情持續加劇南韓民眾對新天地教會的不滿情緒。有人上周六（22日）於南韓總統府青瓦台網站發起聯署，要求解散新天地教會。

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新天地教會教主李萬熙曾表示，因為魔鬼嫉妒教會發展好，才會導致是次的疫情傳播。發起聯署人批評該教會領袖以欺騙的方式來傳播宗教，侵犯民眾的的權利和自由。

發起人又批評，大邱與慶尚北道爆發疫情危機，主要是源於該教會不道德的宗教教條及不合作的態度，阻止市政府和衛生部門的調查和檢疫工作。

南韓截至周一下午，已有超過55.5萬人聯署要求解散新天地教會，達到30日內獲超過20萬人聯署的門檻，南韓政府需要就民眾的要求作出回應。

1名青瓦台官員周一表示，政府目前正密切研究新天地教會的情況，目前暫時未發現新天地教會違反公共衛生及傳染病方面的法律。

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▲ 新冠肺炎疫情加劇南韓民眾對新天地教會的不滿，55萬人於青瓦台網站聯署要求解散該教會。（法新社圖片）

責任編輯：鄭錦玲