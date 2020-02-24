【南韓疫情】香港也封關 17國家及地區向南韓實施出入境管制

▲ 17個國家及地區對南韓實施出入境管制，其中香港更對南韓封關

因應南韓新型冠狀病毒新冠肺炎（武漢肺炎）疫情瀕臨失控，17個國家及地區對南韓實施出入境管制，香港政府亦向南韓發紅色外遊警示，周二早上6時起禁止非香港人經南韓入境。而澳門則要求在14天內去過南韓的人士，需接受6至8小時醫學檢查。

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以下為16國家及地區對南韓實施出入境管制：

以色列、巴林、約旦

禁止在14天內前往南韓的人士入境。

香港

香港政府向南韓發紅色外遊警示，周二早上6時起禁止非香港人經南韓入境。

基里巴斯

在14天內去過南韓的人士，必須提交醫療證明以證明自己沒有被感染。

薩摩亞

由南韓入境或過境的人士，需要在沒有確診案例的國家進行自我檢疫，並且必須在入境薩摩亞前三天提交醫療文件。

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汶萊

視南韓指定為高風險國家，旅客抵達後必須進行為期14天的健康檢查。

英國

去過南韓的人士，如果出現症狀，必須進行自我隔離14天，並需要向當局報告。

土庫曼斯坦

來自任何有確診案例的國家的人士，都需接受醫療檢查，而任何出現症狀的人需在醫院隔離7天。

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哈薩克斯坦

由南韓入境的人士需受到24天的醫療監察，其中包括10天會有醫療人員到訪及來電。

澳門

在14天內去過南韓的人士需接受6至8小時醫學檢查。

台灣

明起由南韓入境的人士需要接受居家檢疫14天，周四起擴大至包括台灣人。

阿曼

曾去過南韓的人士需要被隔離14天。

埃塞俄比亞、卡塔爾

曾去過南韓的人士需要自我隔離14天。

烏干達

由南韓入境或過境的人士，如果出現症狀，則需要自我隔離14天。

美屬薩摩亞

在14天內去過南韓的人士，需要在入境前3日提交醫療文件，並須在夏威夷自我隔離14天。