【南韓疫情】香港也封關 17國家及地區向南韓實施出入境管制
環球社會熱點 21:30 2020/02/24
因應南韓新型冠狀病毒新冠肺炎（武漢肺炎）疫情瀕臨失控，17個國家及地區對南韓實施出入境管制，香港政府亦向南韓發紅色外遊警示，周二早上6時起禁止非香港人經南韓入境。而澳門則要求在14天內去過南韓的人士，需接受6至8小時醫學檢查。
以下為16國家及地區對南韓實施出入境管制：
- 以色列、巴林、約旦
禁止在14天內前往南韓的人士入境。
- 香港
香港政府向南韓發紅色外遊警示，周二早上6時起禁止非香港人經南韓入境。
- 基里巴斯
在14天內去過南韓的人士，必須提交醫療證明以證明自己沒有被感染。
- 薩摩亞
由南韓入境或過境的人士，需要在沒有確診案例的國家進行自我檢疫，並且必須在入境薩摩亞前三天提交醫療文件。
- 汶萊
視南韓指定為高風險國家，旅客抵達後必須進行為期14天的健康檢查。
- 英國
去過南韓的人士，如果出現症狀，必須進行自我隔離14天，並需要向當局報告。
- 土庫曼斯坦
來自任何有確診案例的國家的人士，都需接受醫療檢查，而任何出現症狀的人需在醫院隔離7天。
- 哈薩克斯坦
由南韓入境的人士需受到24天的醫療監察，其中包括10天會有醫療人員到訪及來電。
- 澳門
在14天內去過南韓的人士需接受6至8小時醫學檢查。
- 台灣
明起由南韓入境的人士需要接受居家檢疫14天，周四起擴大至包括台灣人。
- 阿曼
曾去過南韓的人士需要被隔離14天。
- 埃塞俄比亞、卡塔爾
曾去過南韓的人士需要自我隔離14天。
- 烏干達
由南韓入境或過境的人士，如果出現症狀，則需要自我隔離14天。
- 美屬薩摩亞
在14天內去過南韓的人士，需要在入境前3日提交醫療文件，並須在夏威夷自我隔離14天。
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2020/02/24