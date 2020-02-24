麻省理工AI發現超級抗生素　有效殺滅多種致病細菌

▲ 美國麻省理工大學的研究團隊發現了開創性的機器學習方法，利用人工智能系統開發出新種抗生素，可殺死多種致病細菌。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐全球，導致人心惶惶。最近美國麻省理工大學的研究團隊就發現了開創性的機器學習方法，利用人工智能系統開發出新種抗生素，可殺死多種致病細菌。

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是次的研究計劃是由美國麻省理工大學（MIT）的合成生物專家Jim Collins領導的研究團隊進行，成果已刊登於自然科學研究領域最權威學術雜誌《Cell》中。團隊採用人工智能分析和學習份子的特性，從1億個份子組合中，找出有潛力抑制細菌生長的份子組合，並命名為Halicin。這種新型抗生素能殺死多種世界上最麻煩的致病細菌，包括結核病和一些對所有已知抗生素耐藥的菌株等。這方法還可用於發現治療癌症、神經衰退疾病等其他類型的藥物。

研究人員指，由於人類正面臨愈來愈多抗生素耐藥性的危機，若沒有新的抗生素來抵抗耐藥性，到2050年全世界每年將有1000萬人受感染風險。為了尋找更多新藥，研究團隊接下來會轉向有更多化合物的龐大數據庫。

目前， Halicin雖然已經證實有效殺滅細菌，但是距離實際應用在人體仍有一段距離。雖然未知這種AI篩選方法，是否同樣能發現有效應對新型冠狀病毒的藥物，但無疑在醫學上帶來了新希望。

責任編輯：施雯雯