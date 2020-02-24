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【新冠肺炎】莫斯科設人臉識別尋中國乘客　巴士地鐵已啟用

科技 19:45 2020/02/24

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莫斯科政府已在公共交通工具安裝人臉識別系統，當中包括巴士、地鐵與電車等。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情不斷擴散，全球多個國家及地區受到影響。為了減低疫情爆發機會，俄羅斯日前堅決封關，暫停受理中國公民以就業、私人、教育、旅遊目的入境。首都莫斯科近日更對中國採取極嚴厲的措施，包括中國乘客人臉識別系統，查出赴俄但沒有接受14天強制隔離的中國旅客。

>>>【武漢肺炎】曠視科技研AI探熱系統　北京地鐵率先試用

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據外媒紐約郵報指，莫斯科政府已在公共交通工具安裝人臉識別系統，當中包括巴士、地鐵與電車等。莫斯科市長Sergey Sobyanin表示，這些找出中國人的方式是預防戰略，或許令人不高興，但卻是必要的。

Sergey強調，這系統主要針對那些沒有執行14天強制隔離的赴俄中國旅客。而且一些公共交通工具的駕駛者更向工會抱怨，難以分辨中國人、越南人或日本人。而目前這套系統將可立即識別人群中的人臉，並判斷他們是否與警方的罪犯數據庫匹配。當捕捉到嫌疑人，就會立即通知執法部門。

而事實上，莫斯科是次以國籍作為篩選項，引起了不小爭議。有人權人士批評，針對中國人的做法是種族歧視，而非有效的防疫措施。但到底此方式，是否能有效阻止病毒在俄國擴散，就仍有待觀察。

責任編輯：曾曉汶

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