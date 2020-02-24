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【疫市營商】口罩重用保衞生　口罩套及收納袋有商機（附售價比較表）

商業 17:30 2020/02/24

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口罩套可保護放在裡面的口罩，令口罩可以重複使用，但不是布口罩。(綜合圖片)

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，口罩需求仍然龐大，衍生了相關產品的商機，包括口罩套及口罩收納袋。口罩套可保護放在裡面的口罩，令口罩可以重複使用，但不是布口罩。口罩收納袋則方便市民放置口罩。

>>【疫市營商】壽司郎4月預約全滿　什麼地方可取經？

Bonbies設計師Jammie本來售賣嬰兒產品，兩星期前見到市面上很多人需要口罩，便開始自製口罩套，希望可以延長每個口罩的壽命，但也建議戴過的口罩不要重覆使用太多次，最多2日便要更換。而口罩套可水洗及重覆使用，建議使用後用中性洗劑及肥皂清洗，於太陽下曬乾便可再使用。

口罩套材料由美國入貨，採用美國GOTS認證有機棉，質感柔軟及舒適貼面，加上全人手製造，有兒童和成人尺寸，售價約68至93元。現時透過亞洲文創商品網站Pinkoi銷售，她表示，現時銷售不俗，不只香港人，連台灣人也有購買。

Bonbies口罩套。(Pinkoi網站圖片)

有寵物飾品店亦售賣口罩套，負責人表示，身邊朋友和家人缺乏口罩，因此構思了布藝口罩套，希望盡可能減慢口罩使用率，但使用後必須將口罩套消毒清潔。口罩套向外的材料為日本或韓國全綿布，向內則採用日本二重紗布，質料軟身貼面，嬰兒也可使用。口罩套有小童和成人尺寸，價錢為60元。

寵物飾品店負責人補充，希望在疫情期間，看到有圖案的口罩套，給大家一點快樂正能量。(負責人提供圖片)

布袋品牌815a.m於上星期推出首批口罩收納袋20個，隨即售罄，昨晚(23日)推出第二批有百多個，部分款式當晚已售罄。口罩收納袋採用台灣防水布料，隨袋贈送一塊﻿雙色棉布小方巾，﻿方便消費者正反面包好口罩，只要定期消毒都可循環再用。現時於官網以差不多成本價出售，售價為55元，每人限購兩個。該店創辦人呂凱潼（Eve）指，聆聽到不少客人意見反映，每天節儉地只用一個口罩，但是期間都會除掉口罩吃飯等，總是找不到適當的容器放置，故設計口罩收納袋，適合放置口罩。

布袋品牌815a.m口罩收納袋。(815a.m網站圖片)

口罩套及收納袋資訊一覽表

產品 Bonbies口罩套 寵物飾品店口罩套 815a.m口罩收納袋
材料 美國GOTS認證有機棉 日韓全綿布及日本二重紗布 台灣防水布
尺寸（長度） 小童17cm；成人19cm 小童16.5cm；成人18cm 21cm
售價 68至93元 60元 55元

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記者：朱悅瀅

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