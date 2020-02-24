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【意大利疫情】歐盟稱暫無計劃實施旅遊限制

環球社會熱點 18:23 2020/02/24

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意大利疫情惡化，惟歐盟仍稱，暫無計劃推旅遊限制。

意大利的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情近日惡化，感染人數飛升，據報鄰國奧地利有意對意大利實施邊境管制，引外界猜測歐盟會否推出針對意大利的旅遊限制。惟歐盟表示，暫未考慮在申根公約（Schengen agreement）區內實施出入境管制。

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歐盟危機管理專員雷納希克（Janez Lenarcic）在布魯塞爾見記者，他表示，現時不會協調暫停申根公約的免簽安排，並稱正準備不同的應急方案。

歐盟衛生與食品安全事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）則稱，按世界衛生組織（WHO）指引，現階段不建議推行貿易及旅行限制，世衛人員周二會到意大利作評估。

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她稱歐盟國家間的旅遊限制，應該符合比例及互相協調（proportionate and coordinated）。

歐洲多個國家都是申根公約的成員國，互相開放邊境，成員國國民可不受限制自由流動，但如今意大利出現疫症大爆發，這種做法無疑帶來隱憂，令病毒更易傳遍歐洲。

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