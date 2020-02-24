【南韓疫情】「我不怕死」長者照去集會唔戴口罩 惹網民狂轟

▲ 大批南韓長者周末仍出席集會，部份長者更沒有戴上口罩。有長者形容自己「不怕死」。

南韓新型冠狀病毒新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，首爾政府為免新冠肺炎疫情擴散，早前已禁止公眾集會。不過，大批南韓長者周末仍到光化門廣場等地集會，有部份長者更沒有戴上口罩。有長者受訪時形容自己「不怕死」，此言論惹網民大斥：「我不怕你們死，只怕你們到處傳染別人」。

南韓保守派組織發起集會，反對南韓總統文在寅應對新冠肺炎的措施，有數百人在光化門廣場等地響應，大部份都是長者。

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不過，前來示威的長者似乎不太擔心自己會受傳染，民眾大多沒有戴上口罩，人貼人地站著或坐著，甚至一起分享食物。

憂慮新冠肺炎進一步被傳播，首爾市長朴元淳曾到場要求集會人士離場，惟卻遭包圍抗議辱駡，集會亦未有取消。根據集會禁令，違者將被罰款300萬韓元。

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有一名長者接受當地傳媒訪問時指，形容自己「不怕死」，稱站出來要求文在寅下台才更重要。另一名長者亦指，雖然疫情嚴重，但站出來增加集會的人數更重要。

此訪問播出泉，不少網民憂慮這個集會演變成傳播新冠肺炎的場所，有網民形容該些長者的言論「瘋了」，有網民更狠斥「我不怕你們死，只怕你們到處傳染別人」。