【Home Office】香港電訊推Work from Home方案　助大小企業穩渡非常時期

▲ 香港電訊夥Microsoft香港宣佈推出一系列Work from Home方案，協助本地中小型企業。

隨著近日新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在本港肆虐，愈來愈多企業為保障員工健康推行在家工作（Work from Home）。香港電訊夥Microsoft香港宣佈推出一系列Work from Home方案，協助本地中小型企業。無論通訊、協作效率和管理三方面，都能作出極速應變，以協助減低業務所受影響。

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香港電訊聯同Microsoft香港為本地中小企提供12個月免費「Smart Biz Line On-The-Go」及「香港電訊雲端備份」服務，支援本地中小企保持正常營運，讓他們可透過手機應用程式隨時隨地接聽及撥打公司的固網電話號碼，並可將重要內文件備份至香港電訊雲端，透過網絡自動備份及加密。

此外，香港電訊免費提供Microsoft Teams通訊及協作軟體啟動、支援及應用教學服務，方便企業員工在一個統一的雲端平台上作線上會議、內部群組溝通及檔案共享。

可申請人力資源管理方案補貼

除了免費提供On-the-Go隨身Office Line及Microsoft Teams通訊及協作軟體外，中小企亦可以低至每月港幣20元，申請HKT x Office 365商業雲端辦公室方案或On-the-Go人力資源管理方案。用戶可隨時隨地於網上共同作業Word、 Excel、Powerpoint及Shared Point等檔案，即使身處不同地方亦能運作暢順。而兩間公司亦會為中小企提供，申請On-The-Go人力資源管理方案之補貼，讓中小企管理員工的日程安排、報告、開支費用及工資管理。

另一方面，香港電訊更為商業寬頻客戶快速升級網絡頻寬，以確保員工可以無間斷地遠程連接公司資源，讓員工可透過任何智能裝置及手提電腦連接並存取公司資源，包括電郵、檔案及進入公司內聯網。為使企業員工可以隨時隨地透過任何裝置使用公司電腦桌面，香港電訊亦有提供雲端虛擬桌面工作間 (Cloud VDI)，使他們可於雲端上快速建立建及擴展安全的Windows或Linux桌面。

不少跨境營運企業都需要限制商務公幹，香港電訊的管理式SD-WAN服務提供穩健及具成本效益的網絡方案，就算員工身在香港，透過集中管理及遙距配置功能，仍能快速部署不同地區的網絡，以配合營運需求。

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責任編輯：施雯雯