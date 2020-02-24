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【意大利疫情】Giorgio Armani閉門時裝發布 米蘭時裝周中國買家料減逾千

環球社會熱點 15:34 2020/02/24

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意大利的新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（又稱武漢肺炎）急速擴散，但米蘭時裝周繼續舉行。

意大利的新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（又稱武漢肺炎）急速擴散，但米蘭時裝周繼續舉行。Giorgio Armani罕有地「閉門」舉行時裝發布，最後一刻才改為網上直播；Dolce&Gabbana（D&G）、Fendi等名牌照常舉行活動。米蘭時裝周主辦方估計，參加時裝周的中國買家大減逾1000人。

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一連5日的米蘭時裝周周日（23日）結束，疫情引發的憂慮已蔓延到台上。Giorgio Armani表示，會在空無一人的空間舉行女性時裝展，為免觀眾染病，改為在官網、Instagram和Facebook直播。

不過，仍有不少名牌決定如常舉行活動，包括D&G、Fendi、Bottega Veneta。一名在Fendi展示室工作女子稱，她須與數百人接觸，想到這種互動，就不禁感到害怕。

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由於中國疫情嚴重，參加時裝周的中國買家大減。此前，倫敦時裝周亦有類似情況。時裝界業內很多人認為，這種高度傳染性疾病對時裝界而言，是多年來最具破壞力的問題。

英國時裝協會（British Fashion Council）行政總裁拉什（Caroline Rush）表示，零售商、記者和模特兒參加倫敦時裝周時遇上困難，因有相關的旅遊禁令，無法預訂航班，或須在本國隔離。

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意大利的新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（又稱武漢肺炎）急速擴散，但米蘭時裝周繼續舉行。

記者：鄧燕君

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