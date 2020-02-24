  • 23°C
香港時間 : 2020225日 (二) 11:12
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

馬來西亞總理馬哈蒂爾請辭 土著團結黨退出執政聯盟

環球政治 15:12 2020/02/24

分享：

馬來西亞政局最近出現動盪，總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）計劃同人民公正黨領袖、前副總理安華（Anwar Ibrahim）割席，與部分執政黨及在野黨成員另組執政聯盟，令執政不到2年的聯盟政權搖搖欲墜。馬哈蒂爾表示，會向馬來西亞國王遞交辭職信。

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）

馬哈蒂爾的辦公室周一（24日）在一份聲明中稱：「這封信已於下午1點發送給國王殿下。」

馬來西亞執政聯盟與反對派團體在周末進行會談，組建新政府，但令人驚訝的是，新政府會排除人民公正黨領袖、前副總理安華在外，外界質疑執政聯盟的命運。

新加坡馬來西亞設聯合小組 進行武漢肺炎跨境防疫

【威士特丹號】新冠肺炎確診乘客曾留港過夜 馬來西亞指港人或曾接觸患者

馬來西亞內政部長雅辛（Muhyiddindin Yassin）在社交媒體臉書上表示，目前尚不清楚馬哈蒂爾是否可以在其他政黨的支持下，組建新政府，但馬哈蒂爾領導的土著團結黨（Bersatu）也已退出執政聯盟。

安華周日（23日）指控馬哈蒂爾的政黨和他自己政黨內的「叛徒」，密謀與馬來民族統一機構（United Malays National Organisation）組建新政府。他坦承還沒掌握組織新政府的完整資料，不過他將覲見國家元首，匯報最新的證據發展。

馬來西亞控口罩價商人轉售中港 本地供應更短缺  

馬來西亞自信：疫情非常受控 新冠肺炎本地感染僅兩例

責任編輯：曾子龍

相關文章

普京與埃爾多安通電話　商討伊德利卜緊張局勢
2020/02/13
普京與埃爾多安通電話　商討伊德利卜緊張局勢
美國忽削撥款 暗暗陰乾世衛？
2020/02/15
美國忽削撥款 暗暗陰乾世衛？
【英國脫歐】歐盟稱英國不會獲類似歐盟與加拿大貿易協議
2020/02/19
【英國脫歐】歐盟稱英國不會獲類似歐盟與加拿大貿易協議
美國財政支援埃塞俄比亞 打響中美非洲爭霸戰
2020/02/19
美國財政支援埃塞俄比亞 打響中美非洲爭霸戰
美國與塔利班減少暴力活動協議生效 鋪路簽和平協議
2020/02/22
美國與塔利班減少暴力活動協議生效 鋪路簽和平協議
地緣政治 辭職 內政 馬哈蒂爾 馬來西亞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【意大利疫情】非疫區也搶買物資 淘空超市
【意大利疫情】非疫區也搶買物資 淘空超市
【日本疫情分佈圖】北海道大爆發 餐廳老闆確診新冠肺炎
【日本疫情分佈圖】北海道大爆發 餐廳老闆確診新冠肺炎
【南韓疫情】超級傳播者曾焗桑拿 傳播新冠肺炎風險恐增
【南韓疫情】超級傳播者曾焗桑拿 傳播新冠肺炎風險恐增
【意大利疫情】確診急升至逾200宗 北部疫區封城抗疫
【意大利疫情】確診急升至逾200宗 北部疫區封城抗疫
【南韓疫情】香港也封關 17國家及地區向南韓實施出入境管制
【南韓疫情】香港也封關 17國家及地區向南韓實施出入境管制
道指期貨跌逾800點 「股神」巴菲特仍看好美股長線表現
道指期貨跌逾800點 「股神」巴菲特仍看好美股長線表現