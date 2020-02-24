馬來西亞總理馬哈蒂爾請辭 土著團結黨退出執政聯盟

馬來西亞政局最近出現動盪，總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）計劃同人民公正黨領袖、前副總理安華（Anwar Ibrahim）割席，與部分執政黨及在野黨成員另組執政聯盟，令執政不到2年的聯盟政權搖搖欲墜。馬哈蒂爾表示，會向馬來西亞國王遞交辭職信。

▲ 馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）

馬哈蒂爾的辦公室周一（24日）在一份聲明中稱：「這封信已於下午1點發送給國王殿下。」

馬來西亞執政聯盟與反對派團體在周末進行會談，組建新政府，但令人驚訝的是，新政府會排除人民公正黨領袖、前副總理安華在外，外界質疑執政聯盟的命運。

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馬來西亞內政部長雅辛（Muhyiddindin Yassin）在社交媒體臉書上表示，目前尚不清楚馬哈蒂爾是否可以在其他政黨的支持下，組建新政府，但馬哈蒂爾領導的土著團結黨（Bersatu）也已退出執政聯盟。

安華周日（23日）指控馬哈蒂爾的政黨和他自己政黨內的「叛徒」，密謀與馬來民族統一機構（United Malays National Organisation）組建新政府。他坦承還沒掌握組織新政府的完整資料，不過他將覲見國家元首，匯報最新的證據發展。

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責任編輯：曾子龍